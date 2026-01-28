Marcado por un eclipse
¿Cuándo empieza el Ramadán 2026 en España? Fechas y calendario
El Ramadán forma parte del calendario islámico, que es un calendario lunar
El Ramadán, noveno mes del calendario islámico, es una época en la que los musulmanes evitan todos aquellos comportamientos impuros o inmorales, se centran en estudiar y recitar el Corán y llevan a cabo acciones positivas y humildes hacia el prójimo.
Esta fiesta la marca el calendario lunar, concretamente el noveno mes, y comienza con la aparición de la luna en fase creciente el último día de Sha'ban (octavo mes del calendario islámico). La festividad se extiende durante 29 o 30 días en función del ciclo lunar, que oscila en torno a los diez días cada año. Por ello, las fechas cambian en función de las variaciones de la traslación de la Luna en torno a la Tierra.
Cuándo comienza y acaba el Ramadán de 2026
El Ramadán se celebra durante el noveno mes lunar y empieza con la aparición de la luna en fase creciente el último día de Sha'ban (octavo mes en el calendario lunar islámico). Este año 2026, el mes de Ramadán en 2026 comenzará, en principio, el 18 de febrero, según el avistamiento lunar, y se prevé que finalice alrededor del 20 de marzo.
Horario del Ramadán 2026
Dependiendo del lugar del mundo donde se encuentra la persona, el ayuno diario y las oraciones empiezan y finalizan a una hora concreta siempre en función de la salida y puesta del sol.
Cómo se realiza
Antes de empezar el ayuno ('sawm'), los miles de millones de musulmanes repartidos por todo el mundo se levantan para tomar el 'suhoor', una comida basada en leche, dátiles, zumos y té que precede al 'fajr', el primero de los cinco rezos del día. Una vez se pone el sol se procede al 'maghrib' (cuarta oración), que pone fin al ayuno de ese día. Lo más habitual es ingerir unos dátiles y un poco de leche cuando se acaba el rezo y así preparar el organismo para la cena que suele constar de una sopa ('harira') con legumbres, carne de pollo, vaca o cordero, dátil, especias y pan árabe.
¿Quién decide cuándo comienza y termina el Ramadán?
Exactamente quién decide cuándo comienza y termina el Ramadán es un tema controvertido. Los clérigos de La Meca, Arabia Saudita (el lugar de nacimiento del profeta Mahoma) buscan la luna creciente para confirmar el inicio y el final del mes de ayuno. Sin embargo, muchos musulmanes en todo el mundo dependen de las observaciones locales, lo que significa que las fechas de inicio y finalización del Ramadán pueden variar enormemente en todo el mundo.
Por qué las fechas del Ramadán cambian cada año
El calendario islámico es lunar, con meses que duran 29,5 días. Esto significa que el año lunar tiene 354 días, 11 días menos que el año solar. Como resultado, el Ramadán se adelanta unos 11 días cada año en el calendario gregoriano, recorriendo todas las estaciones a lo largo de 33 años.
- Nuevas normas para los patinetes eléctricos: registro obligatorio y multa de 800 euros por circular sin seguro
- ¿Puede convertirse en una pandemia? Cinco claves del virus Nipah, que inspiró la película 'Contagion' y tiene una letalidad del 70%
- Catalunya se adentra en unas jornadas marcadas por la nubosidad, las lluvias y el mal estado de la mar de la borrasca Joseph
- Ana Alimbau, vecina de Sant Celoni desde hace 6 años: 'Nos fuimos de Barcelona porque nos asfixiaba el alquiler y ahora nos asfixia Rodalies
- Los usuarios de Rodalies empiezan a hacerse con los billetes gratuitos: 'Este bono no me compensa
- Estas son las nuevas enfermedades que pueden acogerse a la jubilación anticipada: 'Es un importante apoyo
- Adif eleva a 30 las reparaciones de 'urgencia' que se están realizando en Rodalies y prevé acabar esta semana las inspecciones
- Última hora del accidente de tren en Gelida, en directo | Los maquinistas reclaman un documento por escrito de Adif que garantice la seguridad para reanudar el servicio