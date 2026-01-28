Borrasca Ingrid, en directo: Catalunya y parte de España en alerta por la nieve y temporal

Consejos especiales para conducir con viento

Protección Civil ha recordado que estos días conviene conducir a baja velocidad, no detenerse en zonas por las que pueda discurrir gran cantidad de agua, circular preferentemente por carreteras principales y autopistas, no aparcar en zonas inundables, no atravesar tramos inundados, alejarse de ríos y torrentes y localizar los puntos altos de la zona. En el caso de fenómenos costeros y fuertes vientos, conviene asegurar puertas, ventanas y objetos que puedan caer a la vía pública y alejarse de cornisas, árboles, muros o edificaciones en construcción o grúas que puedan desprenderse.

En zonas marítimas se recomienda alejarse de la playa y de otros lugares bajos, no estacionar los vehículos en zonas que puedan verse afectadas por el oleaje, no arriesgarse para contemplar las imágenes espectaculares del fuerte oleaje, precaución al volante en la salida de túneles, en los adelantamientos y en el cruce con vehículos pesados y prestar atención a la posible presencia de obstáculos en la carretera.

Ante la nieve y las bajas temperaturas, las recomendaciones incluyen estar al tanto de las informaciones meteorológicas y de tráfico, si es imprescindible viajar tener especial cuidado con las placas de hielo y llevar en el coche ropa de abrigo y un teléfono móvil con batería y cargador. En caso de quedarse atrapado en la nieve, se aconseja permanecer en el coche, con la calefacción puesta y renovando cada cierto tiempo el aire. No hay que intentar resolver la situación por uno mismo, sino informar y esperar asistencia. Y si hay que detener el vehículo, siempre fuera de la calzada o en el arcén.