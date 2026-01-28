Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Borrasca Ingrid, en directo: Catalunya y parte de España en alerta por la nieve y temporal

La nieve paraliza el noroeste de Zamora: más de 850 camiones atrapados

Lucía Feijoo Viera

Jose Real

Jordi Grífol

Barcelona
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

La borrasca Ingrid ha puesto a España en alerta por un temporal de nieve en el noroeste peninsular. Galicia, Asturias, Cantabria, País Vasco, Castilla y León, Andalucía, Aragón, Castilla-La Mancha, Extremadura, Comunidad de Madrid, Navarra, Baleares, Murcia y Ceuta sufrirán este fin de semana los estragos de esta borrasca. En Catalunya, se espera otra jornada de lluvias generalizadas y nieve en cotas bajas, Además, la DGT ha restringido la circulación de vehículos de mercancías (cargados o no) de más de 7.500 kilogramos por determinados tramos de carreteras para garantizar las condiciones de seguridad y la circulación de los vehículos de emergencia. En total, más de 15 vías de alta capacidad pueden verse afectadas por el temporal, además de carreteras locales y comarcales.

EL PERIÓDICO abre un directo para contar la última hora de la borrasca Ingrid y del temporal de nieve, todas las claves y las últimas noticias sobre el posible desabatecimiento tras la prohibición de circular camiones en algunas vías.

Directo | Rodalies inicia la jornada al medio gas previsto sin incidencias graves sobrevenidas

Los alcaldes del Maresme priorizan actuaciones urgentes en la R1 por delante de un faraónico traslado

El periodista Ricard Ustrell pide al juez que acelere la investigación por la suplantación de su identidad en la red social X porque se siente "desprotegido"

La borrasca Kristin provoca un desplome de las temperaturas en Catalunya y activa avisos por vientos huracanados

Rosa Rabbani, psicóloga: "¿Quién se puede imaginar una relación de pareja sin sexo?"

Vídeo | El ladrón de los relojes de Iker Casillas se tapaba con una gorra del Real Madrid

