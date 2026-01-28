Última hora de Rodalies en Catalunya, en directo | Incidencias en las líneas de tren y bonos gratis a partir de hoy

Un tren de la línea R4 de Rodalies descarriló el martes 20 de enero, cuando circulaba en dirección a Manresa, tras chocar contra un muro de contención de la AP-7 que había caído sobre la vía. El descarrilamiento se produjo entre Gelida y Martorell.

EL PERIÓDICO abre un hilo para seguir el avance de la información y las últimas novedades sobre este accidente ferroviario, que ha provocado la suspensión de toda la red de Rodalies en Catalunya. El servicio, que se había reanudado el pasado viernes, volvió a quedar interrumpido de nuevo el sábado. Renfe y Adif sostienen que son incapaces de operar la red. Esta semana empezó con trenes y a los 30 minutos volvió a quedar interrumpido en una nueva jornada de caos. Este martes, jornada de "relativa normalidad", aunque con retrasos y trenes suprimidos y 10 tramos con servicios alternativos.

El pootavoz de Renfe, a las 7.30 horas Antonio Carmona, portavoz de Renfe, comparece a las 7.30 para dar más detalles del arranque de la jornada.

Los trenes salen con normalidad Sin sustos sobrevenidos, salen los trenes de Rodalies con las resticciones previstas.

Las líneas R1 y RG1 reabren el tramo Arenys de Mar-Blanes Así, el servicio en estas líneas se presta de esta forma: L'Hospitalet de Llobregat - Blanes: servicio en tren. Blanes - Maçanet Massanes: servicio alternativo por carretera

Barcelona cumple la mitad de los horarios programados en 2025, el nivel más bajo de todos los núcleos del Estado Rodalies de Barcelona registró un cumplimiento horario de solo el 50% en 2025, según los informes mensuales de puntualidad publicados por Renfe a lo largo del año. La red de trenes de corta distancia catalanes se sitúan así en la cola de los 13 núcleos del Estado de los que la compañía ha difundido datos, por detrás de Sevilla (58%) y muy lejos de Madrid (68%) o Bilbao (87%). De hecho, Rodalies ha sido la que menos ha cumplido con el horario en nueve de los doce meses del pasado año. Además, el retraso medio de esos trenes que llegan a destino con retraso respecto al horario previsto por Renfe es de 20 minutos en la red catalana, una cifra notablemente mayor que en el resto. El de Sevilla es el segundo, con 13 minutos de demora media.

La Generalitat explica que gran parte de las incidencias de Rodalies se repararán el sábado y domingo La consellera de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica de la Generalitat, Sílvia Paneque, ha precisado este martes que gran parte de las incidencias detectadas en la red ferroviaria de Rodalies se repararán entre el sábado y el domingo, un momento con menor volumen de viajeros, "para que el lunes podamos tener un servicio dentro de la normalidad", siempre exceptuando los cortes anteriores a la suspensión del servicio de la semana pasada.

El Gobierno rechaza modificar el trazado de la R1 Los expertos del Gobierno consideran intocable el trazado de la R1 de Rodalies, que circula por la costa, y abogan por adaptarla al cambio climático para proteger la infraestructura.

Retrasos en Rodalies esta tarde con un servicio a medio gas Los retrasos en el transporte público persisten esta tarde por un servicio de Rodalies que aún funciona a medio gas, con diversos retrasos y anomalías en las líneas, mientras que el elevado tráfico en el área metropolitana tampoco facilita la movilidad de la alternativa del autobús o el coche para regresar a casa. Una decena de tramos se tienen que hacer en autocar y hay numerosos retrasos en los servicios de trenes. En la Estación de Sants, esta tarde hay menos usuarios que un martes normal y entre ellos reina la incertidumbre de si vendrá el tren a la hora para volver a casa después del trabajo.

La investigación sobre el derrumbe de Gelida apunta a un mantenimiento deficiente El posible deterioro del sistema de desagüe de la pared y un plan de inspecciones poco frecuentes pudieron contribuir a que el muro de contención de la AP-7 en Gelida se derrumbara y causara el accidente en la R4 en el que murió un maquinista de 27 años. Lo explica Jordi Ribalaygue.

El Gobierno acuerda doblar la inversión para el mantenimiento de Rodalies hasta 2030 El Gobierno y la Generalitat han acordado doblar la inversión para el mantenimiento de la infraestructura de Rodalies en los próximos cinco años, con 1.828 millones de euros, dentro del nuevo plan Rodalies 2026-2030 que han anunciado ambas administraciones este martes. En total, entre 2020 y 2030 se invertirán 8.000 millones de euros en Rodalies.