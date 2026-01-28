Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Última hora de Rodalies en Catalunya, en directo | Incidencias en las líneas de tren y bonos gratis a partir de hoy

La factura del Govern por la crisis de Rodalies ya asciende a 5,2 millones de euros, que reclamarán al Ministerio de Transportes

Los usuarios de Rodalies en Sants, cautos ante el restablecimiento progresivo del servicio

Los usuarios de Rodalies en Sants, cautos ante el restablecimiento progresivo del servicio / JORDI OTIX / VÍDEO: EFE

Helena López

Beatriz Pérez

Barcelona
Un tren de la línea R4 de Rodalies descarriló el martes 20 de enero, cuando circulaba en dirección a Manresa, tras chocar contra un muro de contención de la AP-7 que había caído sobre la vía. El descarrilamiento se produjo entre Gelida y Martorell.

EL PERIÓDICO abre un hilo para seguir el avance de la información y las últimas novedades sobre este accidente ferroviario, que ha provocado la suspensión de toda la red de Rodalies en Catalunya. El servicio, que se había reanudado el pasado viernes, volvió a quedar interrumpido de nuevo el sábado. Renfe y Adif sostienen que son incapaces de operar la red. Esta semana empezó con trenes y a los 30 minutos volvió a quedar interrumpido en una nueva jornada de caos. Este martes, jornada de "relativa normalidad", aunque con retrasos y trenes suprimidos y 10 tramos con servicios alternativos.

Directo | Rodalies inicia la jornada al medio gas previsto sin incidencias graves sobrevenidas

Los alcaldes del Maresme priorizan actuaciones urgentes en la R1 por delante de un faraónico traslado

El periodista Ricard Ustrell pide al juez que acelere la investigación por la suplantación de su identidad en la red social X porque se siente "desprotegido"

La borrasca Kristin provoca un desplome de las temperaturas en Catalunya y activa avisos por vientos huracanados

Rosa Rabbani, psicóloga: "¿Quién se puede imaginar una relación de pareja sin sexo?"

Vídeo | El ladrón de los relojes de Iker Casillas se tapaba con una gorra del Real Madrid

Borrasca Ingrid, en directo: Catalunya y parte de España en alerta por la nieve y temporal