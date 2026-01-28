Tráfico de drogas
Desmantelada una plantación de marihuana con 882 plantas en una vivienda de Vilanova de la Muga (Girona)
Los Mossos d’Esquadra detienen a dos hombres como presuntos responsables y les imputan también un delito por fraude eléctrico
Los Mossos d'Esquadra han desmantelado una plantación de marihuana ubicada en el interior de una vivienda de Vilanova de la Muga (Alt Empordà). En el registro del inmueble, los agentes localizaron 882 plantas, distribuidas en el sótano de la casa.
Como resultado de la actuación policial, fueron detenidas dos personas como presuntas responsables de la plantación, acusadas de un delito contra la salud pública. Durante la inspección, los agentes también comprobaron que la vivienda tenía la conexión eléctrica manipulada, por lo que a los arrestados se les imputa además un delito de fraude del fluido eléctrico.
Además de las plantas, la policía intervino lámparas y sistemas de climatización utilizados para favorecer el crecimiento de la marihuana.
