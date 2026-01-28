Más de 16.100 adolescentes catalanes obtuvieron el título de la ESO con asignaturas suspendidas

Desde la entrada en vigor de la nueva ley de educación, la Lomloe, el curso 2021-2022, normativa que permite al equipo docente consensuar que el alumnado gradúe independientemente de la cantidad de materias suspendidas, el número de alumnos catalanes de 4º de ESO que promociona pese a tener asignaturas no superadas ha experimentado un crecimiento constante, pasando de 14.196 a 16.138 alumnos en solo tres años (las últimas cifras recopiladas son del curso 23-24), un 13,8% más. Una tendencia al alza -casi 2.000 más en tres cursos- que no es uniforme en el conjunto de Catalunya y se muestra de forma mucho más acentuada en las zonas más pobladas.

Solo en Barcelona, se ha pasado de 8.164 alumnos titulados con alguna materia suspendida el curso 21-22 a los 9.193 del 23-24

Barcelona es el lugar con mayor volumen de graduados con materias colgadas y con un mayor crecimiento absoluto, pasando de 8.164 a 9.193 alumnos; seguida por Girona, donde también ha crecido de forma sostenida, pasando de 1.763 a 2.107 alumnos en el mismo periodo.

Lleida muestra uno de los incrementos proporcionales más notables, pasando de 585 a 829 alumnos, mientras la Catalunya Central ha crecido de 708 a 886 alumnos. El mismo documento muestra también una subida gradual en el Camp de Tarragona, alcanzado los 1.330 el último curso registrado.

Los graduados con suspensos han crecido también de forma sostenida en Girona, pasando de 1.763 en el 2022 a 2.107 alumnos en 2024

Son datos ofrecidos por el Departament d'Educació i Formació Professional a El PERIÓDICO que corrigen su propia respuesta parlamentaria por escrito a una pregunta formulada por Junts publicada en el Boletín Oficial del Parlament de Catalunya, en el que se apuntan cifras bastante más elevadas "por error".

Preocupación docente

La cuestión preocupa al profesorado, que muchas veces siente que, sin buscarlo, está engañando al alumnado y a las familias, dándoles un título pese a no haber adquirido los conocimientos mínimos. El profesorado advierte de que el creciente número de singularidades en forma de planes individualizados en aula hace muy difícil no graduar, pese a que no logren las competencias esperables, "lo que se convierte en una peligrosa sensación de estar preparado que es ficticia", apunta el profesor Miquel Carceller.

El profesorado advierte de que esta situación provoca un número creciente de abandonos en bachillerato, ya que no pueden seguir el ritmo

La situación, reflexiona el profesorado, tiene varias derivadas. Por un lado, el número cada vez mayor de abandonos en bachillerato porque los alumnos no pueden seguir el ritmo. Por otro, el tener el título cierra al alumnado la puerta a formaciones como los programas de formación e inserción (PFI), pensados para personas sin graduar.

"El problema es que las familias no siempre lo entienden y es habitual que no quieran ni oír hablar del asunto en tercero y, una vez han graduado y cuando ven que no pueden seguir el ritmo ni en un bachillerato ni en un FP preguntan si hay marcha atrás", apunta Carceller, quien plantea la posibilidad de establecer dos tipos de graduaciones dado que con el marco actual el título no significa que el estudiante tenga las suficientes competencias para enfrentarse al siguiente paso.

Estos datos se hacen públicos el mismo día que la Encuesta de Población Activa, publicada por el Ministerio de Educación y FP, apunta que el abandono escolar temprano (AET), el porcentaje de población de 18 a 24 años que tiene, cómo máximo la ESO y no sigue ningún tipo de educación ni de formación, registró en 2025 su cifra más baja desde que hay registros: 12,8% (13,4% en el caso concreto de Catalunya). El porcentaje es 0,2 puntos menor que el contabilizado en 2024 y 7,2 puntos mejor que el de 2015, cuando el AET se situó en el 20%. A pesar de la reducción a lo largo de los años, el 12,8% es todavía un porcentaje alejado de la media europea: 9,4%. La distancia actual de la UE con España es de 3,4 puntos mientras que en 2015 era de 9.