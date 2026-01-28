Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Crisis ferroviaria

El Govern mantiene hasta el viernes la eliminación de las restricciones de las ZBE y del peaje de la C-32 en el Garraf

Última hora de Rodalies en Catalunya, en directo | Incidencias en las líneas de tren y bonos gratis a partir de hoy

La Generalitat ha anunciado la ampliación hasta este viernes de las medidas excepcionales para facilitar los desplazamientos, mientras se recupera el servicio de Rodalies. Entre las medidas, se ha acordado eliminar "temporalmente" las restricciones de las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE).

También relacionada con la movilidad por carretera, se mantienen abiertas las barreras en el peaje de la C-32 en el Garraf (Barcelona) y los 150 vehículos de refuerzo de las líneas regulares en los corredores habituales, además del refuerzo "específico" el área metropolitana de Barcelona con 19 autobuses adicionales que conectan Castelldefels, Gavà y Viladecans, informan en un comunicado este miércoles.

Abonos gratuitos durante un mes

Respecto al transporte ferroviario, recuerdan la disponibilidad de los abonos gratuitos en Rodalies durante un mes vigentes desde este martes; el refuerzo de la oferta habitual de la Media Distancia por la línea de Alta Velocidad entre Barcelona y Lleida con 4 servicios adicionales y el aumento del servicio de los Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) en las líneas de Barcelona-Vallès y Llobregat-Anoia.

