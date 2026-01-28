BORRASCA KRISTIN
Caos en Madrid por la nieve: cortada la A-6, 30 líneas de EMT afectadas, atascos y clases suspendidas
Más de 5.600 trabajadores en los distintos puntos de Madrid tratan de paliar el temporal, especialmente en las zonas más complicadas: Fuencarral-El Pardo, Hortaleza y Moncloa
El temporal Kristin, en directo: última hora del frío, la nieve y el viento que azota España
Lo que parecían unos copos inofensivos a primera hora de la mañana, han terminado convirtiéndose en una de las nevadas más intensas en lo que va de invierno para la Comunidad de Madrid. La borrasca Kristin ha dejado estampas de lo más caóticas en municipios de todo el territorio, como Torrelodones, Las Matas o Navacerrada. Por el momento, la carretera A-6 permanece cortada e intransitable desde El Plantío (Madrid) hasta las provincias de Ávila o Segovia.
La DGT recomienda no utilizar la A-6 en Madrid, donde se encuentran atrapados decenas coches y autobuses en la calzada en dirección al túnel de Guadarrama entre Torrelodones y Collado Villalba. En la A-1 a la altura de Venturada también hay varios coches bloqueados en la calzada por culpa de la nieve.
Si bien la nieve comienza a remitir en algunas partes de la capital, se recomienda extremar precauciones en las siguientes carreteras: A-1 Somosierra, AP-6 y N-VI Guadarrama, M-130 Puebla de la Sierra, M-137 La Hiruela, M-139 Montejo de la Sierra, M-600 La Mata, M-505 El Escorial, M-601 Navacerrada, M-604 Cotos, M-611 Los Grifos, M-629 Canencia y M-637 Lozoya.
Adif, por su parte, ha informado de retrasos en las líneas de Cercanías Madrid C8 y C10 debido a una incidencia que afecta a la señalización entre Las Matas y Torrelodones, provocada por condiciones meteorológicas adversas. También interrumpido, el servicio entre Cercedilla y Segovia, se ha visto colapsado por la acumulación de nieve.
Parques y universidades
Tras el cierre de algunos colegios e institutos a primera hora de la mañana y la advertencia de la Consejería de Educación, Ciencia y Universidades, varias universidades madrileñas han decidido extremar precauciones y cancelar total o parcialmente sus clases a lo largo del día de hoy. Entre ellas, la Universidad Autónoma de Madrid y la Universidad Carlos III, que ya han advertido a sus estudiantes a través del correo electrónico y sus cuentas oficiales en redes sociales, y la Universidad Politécnica de Madrid, que ha suspendido los actos previstos para hoy.
Como consecuencia, y siguiendo los pasos del parque de El Retiro, que echó el cierre este martes por fuertes rachas de viento, otros ocho parques han prohibido el acceso durante esta jornada de nieves. Son el parque del Capricho, la Rosaleda del parque del Oeste, el Juan Carlos I, Juan Pablo II, la Quinta de Fuente del Berro, la Quinta de los Molinos, la Quinta Torre Arias y el parque Lineal del Manzanares.
Hay 30 líneas de EMT afectadas en Madrid, principalmente en Valdebebas, Barajas, Aravaca, Montecarmelo, Avenida San Luis, Barrio del Pilar, El Pardo, Zona de Telefónica, Sanchinarro, Las Tablas y Feria de Madrid. Más de 5.600 personas continúan trabajando en los distintos puntos de Madrid para paliar el temporal, especialmente en las zonas más complicadas: Fuencarral-El Pardo, Hortaleza y Moncloa.
Suscríbete para seguir leyendo
- Nuevas normas para los patinetes eléctricos: registro obligatorio y multa de 800 euros por circular sin seguro
- ¿Puede convertirse en una pandemia? Cinco claves del virus Nipah, que inspiró la película 'Contagion' y tiene una letalidad del 70%
- Catalunya se adentra en unas jornadas marcadas por la nubosidad, las lluvias y el mal estado de la mar de la borrasca Joseph
- Ana Alimbau, vecina de Sant Celoni desde hace 6 años: 'Nos fuimos de Barcelona porque nos asfixiaba el alquiler y ahora nos asfixia Rodalies
- Estas son las nuevas enfermedades que pueden acogerse a la jubilación anticipada: 'Es un importante apoyo
- Los usuarios de Rodalies empiezan a hacerse con los billetes gratuitos: 'Este bono no me compensa
- Última hora del accidente de tren en Gelida, en directo | Los maquinistas reclaman un documento por escrito de Adif que garantice la seguridad para reanudar el servicio
- Adif eleva a 30 las reparaciones de 'urgencia' que se están realizando en Rodalies y prevé acabar esta semana las inspecciones