En Directo
Borrasca Kristin en España, hoy en directo: última hora del temporal de frío, lluvia y nieve y carreteras cortadas
La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) lleva días advirtiendo de la llegada de un tren de borrascas a España. Tras el paso de Joseph, que irrumpió el pasado lunes sobre la Península Ibérica, los modelos apuntan que a partir de este miércoles se abrirá camino Kristin, el décimo frente de este tipo que se forma en esta temporada. Su paso por España ha obligado a activar decenas de avisos de nivel amarillo, naranja y rojo en todo el territorio español por viento, lluvia, nieve en cotas bajas y temporal marítimo. Las autoridades piden extremar las precauciones ya que esta borrasca podría ser especialmente severa en algunos puntos.
EL PERIÓDICO abre un hilo en directo para informar de la evolución de la borrasca Kristin en España, los registros que deja y las afectaciones.
Rachas de hasta 150 km/h en Granada y Cáceres
El viento sigue soplando con fuerza en el sur y oeste peninsular. Según reportan los registros de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), en el parque nacional de Sierra Nevada, en Granada, se han registrado rachas de hasta 154 km/h. En el municipio de Brozas, en Cáceres, se ha llegado a los 150. También destacan registros como el de Carboneras, en Almería, donde se ha llegado a los 127 o los de Cañaveral, en Cáceres, donde se han superado los 115 km/h. En todas estas zonas hay activados avisos de nivel amarillo, naranja y hasta rojo por la incidencia de vientos huracanados.
Las primeras horas de Kristin dejan más de 100 incidencias en Extremadura
El Centro 112 de Extremadura ha gestionado más de 3.265 llamadas y 829 incidentes, de los cuales 117 están directamente relacionados con la borrasca, hasta las 8 de la mañana. Los servicios de emergencia recomiendan circular por las carreteras con la máxima precaución posible, prestando especial atención a posibles desprendimientos de tierra, no atravesar carreteras inundadas, no estacionar en cauces secos, ni en las orillas de los ríos. En casa, mantener limpios sumideros y sistemas de evacuación de agua y guardar objetos que puedan ser desplazados por el viento, toldos, tiestos, etcétera. y evitar protegerse en muros, tapias o árboles.
Granada cierra todos sus parques municipales por el episodio de viento y lluvias
Granada mantendrá sus parques municipales cerrados mientras persistan los avisos por viento y lluvia. Así lo ha informado a través de sus redes sociales el consistorio nazarí tras el paso de la borrasca Kristin por Andalucía, que está dejando múltiples incidencias por toda la comunidad autónoma.
Cáceres ya registra rachas por encima de los 100 km/h
En la localidad de Brozas, en provincia de Cáceres, ya se están registrando rachas de hasta 102 km/h. En Sierra Nevada también se están rozando estas cifras. Los modelos indican que en las próximas horas estas cifras no solo se repetirán sino que en algunos puntos podrían incluso ir a más. Los avisos más severos por viento engloban toda la mañana de este miércoles y parte de la tarde, hasta como mínimo las 15h.
La Dirección General de Tráfico pide extremar las precauciones en las carreteras afectadas por la nieve
El paso de Kristin obliga a extremar precauciones en las carreteras. Sobre todo en las afectadas por nieve. La Dirección General de Tráfico ha emitido un comunicado pidiendo a la ciudadanía que "ante las fuertes nevadas les pedimos que dejen despejado el carril izquierdo, para facilitar los trabajos de los quitanieves". "No olviden llevar cadenas o neumáticos de invierno", añade la entidad.
La nieve sorprende el centro de Madrid
El centro de Madrid empieza a registrar los primeros copos de nieve traídos por Kristin. Alrededor de las diez de la mañana, en varios barrios céntricos se han empezado a registrar episodios dispersos de nevadas. Por el momento, todo apunta a que la nieve no cuajará. Aun así, son muchos los vecinos que se han asomado a las ventanas a observar el fugaz espectáculo.
Un ES-Alert avisa a los extremeños de los vientos huracanados de Kristin
Es-Alert acaba de lanzar un aviso de rojo por viento de la Aemet en la meseta cacereña, Villuercas y Montánchez por rachas de viento de hasta 130 kilómetros a la hora. Protección Civil insta a evitar desplazamientos innecesario, procurar quedarse en el domicilio hasta nuevo aviso. Además, indica que se sigan las indicaciones de las autoridades y en caso de emergencia llamar al 112.
Avisos por nevadas a cotas bajas en Madrid y buena parte del centro peninsular
Kristin también ha obligado a activar avisos de nivel amarillo y naranja en buena parte del interior peninsular ante el riesgo de nevadas a cotas bajas. En Madrid, por ejemplo, hay aviso tanto en el área metropolitana como en la sierra por la acumulación de hasta 2 centímetros de nieve a cotas a partir de 600 metros. En puntos como Soria, Burgos, Palencia, León y Zamora, donde hay activados avisos de nivel naranja, se esperan acumulaciones de hasta 5 centímetros de nieve a partir de los 800 metros.
El temporal obliga a suspender las clases en 77 municipios de Almería, Málaga y Cádiz
La Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias ha decretado la suspensión de la actividad lectiva presencial este miércoles en centros educativos y asistenciales de 77 municipios de Almería, Málaga y Cádiz, debido a los fenómenos meteorológicos adversos provocados por la borrasca. La medida afecta a la actividad lectiva de los centros de 36 localidades de las comarcas del Valle del Almanzora y Los Vélez en Almería, 26 municipios de la comarca de Ronda en Málaga y 15 de la comarca de Grazalema en Cádiz. Además, se ha recomendado que en el resto de los centros educativos y universitarios no se realicen actividades al aire libre, deportivas ni recreativas
