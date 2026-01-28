Borrasca Kristin en España, hoy en directo: última hora del temporal de frío, lluvia y nieve y carreteras cortadas

Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La borrasca Kristin, en directo

La borrasca Kristin, en directo / MIGUEL LORENZO

Valentina Raffio

Valentina Raffio

Barcelona
La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) lleva días advirtiendo de la llegada de un tren de borrascas a España. Tras el paso de Joseph, que irrumpió el pasado lunes sobre la Península Ibérica, los modelos apuntan que a partir de este miércoles se abrirá camino Kristin, el décimo frente de este tipo que se forma en esta temporada. Su paso por España ha obligado a activar decenas de avisos de nivel amarillo, naranja y rojo en todo el territorio español por viento, lluvia, nieve en cotas bajas y temporal marítimo. Las autoridades piden extremar las precauciones ya que esta borrasca podría ser especialmente severa en algunos puntos.

EL PERIÓDICO abre un hilo en directo para informar de la evolución de la borrasca Kristin en España, los registros que deja y las afectaciones.

