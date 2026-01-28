La borrasca Kristin provoca un desplome de las temperaturas en Catalunya y activa avisos por vientos huracanados

La llegada a Catalunya de la borrasca Kristin, la décima que se adentra en la Península Ibérica desde el inicio de la temporada, provocará un descenso generalizado de las temperaturas en todo el territorio que, en algunos casos, podrían variar de hasta 5 grados en tan solo unas horas. Según advierte el Servei Meteorològic de Catalunya, el paso de este frente también provocará un intenso temporal marítimo y vientos huracanados en varias comarcas. La situación ha obligado a activar avisos por mal estado de la mar desde el Empordà hasta el Tarragonès ante olas. También se han activado avisos por viento desde el Barcelonès hasta el Baix Camp y l'Anoia. Las autoridades piden extremar las precauciones en las zonas con avisos activados hasta que el fenómeno se disipe. Protecció Civil, por su parte, ha activado sus planes ante vientos y oleaje.

Los modelos indican la jornada estará marcada por los vientos huracanados y el temporal marítimo. Para este miércoles hay al menos una decena de comarcas en aviso amarillo por rachas de viento que podrían superar los 70 km/h. Entre estas destacan Barcelonès, Vallès Occidental, Baix Llobregat, Garraf, Alt Penedès, Anoia, Baix Penedès, Alt Camp, Tarragonès y Baix Camp, que mantendrán los avisos activos durante toda la mañana y hasta como mínimo primera hora de la tarde ante las fuertes rachas de viento previstas durante el paso de esta borrasca.

Bajada de la temperatura

El paso de Kristin por Catalunya también ha obligado a activar varios avisos por mal estado de la mar en el litoral del Baix Empordà, la Selva, Maresme, Barcelonès, Baix Llobregat, Garraf, Baix Penedès y Tarragonès. En estas zonas se espera que el temporal marítimo provoque olas de más de 2,5 metros de altura. Las zonas que más preocupan, donde los avisos se elevan hasta el nivel naranja, engloban desde el mar de Lloret y Blanes hasta el de Sitges y Vilanova. En estos municipios se pide a la población extremar precauciones en sus acercamientos al mar.

Este miércoles también estará marcado por un marcado descenso de las temperaturas respecto a los registros de inicios de semana. En algunos casos, se esperan bajadas de incluso 5 grados en tan solo unas horas. En Barcelona, por ejemplo, se pasará de los 14 grados de máximas de este martes a los 11 de este miércoles. También bajarán las mínimas, que pasarán durante esta jornada bajarán hasta los 9 grados. En Girona, los termómetros oscilarán entre los 2 y los 13 grados. En Tarragona, el mercurio estará entre los 6 y los 11 grados. Y en Lleida, la jornada transcurrirá entre los 1 y los 7 grados.