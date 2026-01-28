La AP-7 vuelve a cerrar al tráfico en sentido sur en el tramo de Gelida

"Tenemos que dar un paso atrás". Con estas palabras ha anunciado este miércoles el director del Servei Català de Trànsit, Ramón Lamiel, que la AP-7 quedará cerrada al tráfico en sentido sur durante al menos una semana entre Martorell y Sant Sadurní d'Anoia. En concreto, Lamiel sitúa un "horizonte de quince días" para que la autopista se pueda reabrir. Según Lamiel, la medida tiene que servir para que la maquinaria pesada de los equipos que trabajan en la estabilización del terreno bajo la autopista puedan ocupar también el carril izquierdo en dirección a Tarragona, que había reabierto al tráfico el pásado sábado.

"Es una actuación programada, pero no nos imaginábamos que con tanta afectación", ha defendido Lamiel, que ha explicado que los equipos del Ministerio de Transporte le han trasladado la necesidad de analizar el terreno bajo el asfalto de toda la carretera para poder garantizar su seguridad.

Tal como indicó el propio Lamiel hace ahora una semana, solo por este tramo de unos 12 kilómetros, entre Martorell y Sant Sadurní d'Anoia, circulan unos 120.000 vehículos al día, de los cuales unos 25.000 son camiones. Cómo lleva haciendo desde que se cerró por primera vez la vía rápida al tráfico el miércoles pasado, el responsable de Trànsit, ha recordado que las principales alternativas al corte pasan por circular por la A-2 hasta Igualada y desde ahí caer por la C-15 hasta Vilafranca del Penedès o bien optar por la B-23 en dirección a la C-32 para avanzar en sentido sur por los túneles del Garraf, cuyo peaje será gratuito, en principio, hasta este viernes.