Unos 200.000 migrantes podrían beneficiarse de la regularización extraordinaria en Catalunya

Unas 200.000 personas podrían acogerse a la regularización extraordinaria aprobada este miércoles por el Gobierno de España tras su acuerdo con Podemos. Es una estimación basada en datos del padrón, a la que remiten fuentes de la organización Regularización Ya, que recuerdan que no existen datos oficiales ni estadísticas disponibles sobre el número de inmigrantes en situación irregular ni en España ni en Catalunya. De hecho, hay que remontarse hasta diciembre de 2024 para encontrar la última estimación oficial de la Generalitat. David Moya, Director General de Migracions i Refugi, calculó entonces que unas 190.000 personas residían sin papeles en Catalunya.

En el conjunto del estado, un estudio presentado este mismo lunes por el 'think tank' FUNCAS, vinculado a la Obra Social de la CECA (asociación de cajas de ahorros y bancos), cifró en 840.000 las personas en situación irregular, lo que representaría el 17,2% de la población extranjera procedente de países no comunitarios. Este estudio apunta también a que el 91% de las personas en esta situación es de nacionalidad americana, sobre todo de Colombia, Perú y Honduras y detecta un crecimiento sostenido del número de inmigrantes que buscan regularizar su situación: en 2017, calcularon que había unos 107.409. Sea como fuere, este estudio vuelve a ser una estimación basada en la diferencia entre los datos de la Estadística continua de población del Instituto Nacional de Estadística (INE) junto con datos del Observatorio Permanente de la Inmigración y varios macrodatos europeos.

Durante la presentación del Real Decreto, que se anunció en un acto celebrado por Podemos en Madrid este pasado lunes, la formación lila cifró en unas 500.000 personas las que se iban a beneficiar del que es el séptimo plan de regularización extraordinaria desde la Transición, una cifra que Regularización Ya, una de las principales impulsoras de la medida, elevó hasta las 700.000.

550.000 personas atendidas

Las voces de Regularización Ya recuerdan que "es muy difícil" aproximar alguna cifra certera sobre la situación porque, precisamente, medidas como la regularización son las que buscan dimensionar estos fenómenos. Por eso, antes de aplicar la medida, son valiosas las aportaciones que hacen a este respecto las entidades del Tercer Sector, que suelen trabajar con personas que todavía no han conseguido papeles. En el caso de Càritas, por ejemplo, el 47% de las personas a las que la institución acompañó a nivel estatal el 2024 se encontraban en situación administrativa irregular. Son aproximadamente unas 550.000 personas, una cifra que no deja de crecer desde 2019, según apuntan desde la organización. En Catalunya, el 44% de las personas atendidas por la entidad cristiana no tenían papeles, lo que representa a unas 100.000 personas.

