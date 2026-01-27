Los usuarios de Rodalies empiezan a hacerse con los billetes gratuitos: "Este bono no me compensa"

Tras una semana de caos absoluto en Rodalies, las reclamaciones tanto de usuarios como del Govern han cristalizado en la gratuidad del sistema ferroviario, al menos durante un mes. Los tornos, sin embargo, permanecerán cerrados, y aquellos pasajeros que quieran subir al tren sin pagar deberán hacerse con pases gratuitos de 10 viajes cada uno en las máquinas expendedoras de billetes que hay en las estaciones.

Este martes, en la estación de Sants, a primera hora de la mañana, cuatro informadores ayudaban a los usuarios a obtener este ticket gratuito. Según explican los mismos empleados de RENFE, "mucha gente" ya lo estaba utilizando a eso de las 7.30 horas de la mañana. En las máquinas expendedoras no se han producido demasiadas incidencias, ya que el proceso para obtenerlo es bastante intuitivo: en la pantalla aparece directamente la opción “Bono gratuito”, válida para todas las líneas de Rodalies.

Billetes de cartón

La única diferencia para adquirir el título gratuito se da en el caso de tomar un Regional Exprés, cuando es necesario indicar el destino antes de pulsar el botón de "Bono Gratuito", según explica uno de los trabajadores a este medio. El billete que imprimen las máquinas en Sants, a diferencia de lo que sucede ya habitualmente en el Metro de Barcelona, no funciona con la tecnología NFC que impulsa las T-Mobilitat. Se trata de un tique de cartón de formato clásico que debe introducirse en los tornos de la red de Rodalies. En los que ya se dejan ver por Sants, se indica que el título incluye 10 viajes, que estará disponible hasta el 24 de febrero y que cubre las seis zonas. Aún así, dentro del mes en que la medida estará vigente, se pueden comprar otros pasajes gratuitos cada vez que se agoten los 10 primeros viajes. Además, el título es multipersonal.

En el acuerdo para gratuidad entre el Gobierno y la Generalitat de Catalunya se estipuló también un refuerzo de las líneas de Media Distancia entre Barcelona Santa, Camp de Tarragona y Lleida-Pirineus que circularán por vías de Alta Velocidad. En concreto, se ponen en marcha cutrao nuevos servicios especiales gratuitos. En este caso, hay que realizar reserva previa para asegurarse un asiento y no valen para estos trenes especiales los abonos de Media Distancia habituales. Cabrá esperar, eso sí, que el tiempo de viaje sea algo más largo debido a la fractura de la vía que se detectó este lunes en l'Espluga de Francolí.

Para algunos usuarios, como Elvira, que el billete esté ya disponible es un alivio. Esta usuaria habitual de Rodalies explica que para poder llegar a su trabajo durante los últimos días ha tenido que optar por los Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC), a pesar de que el trayecto es más largo. “He cogido el bono gratuito porque ya llevo 25 euros gastados en billetes de ferrocarril”, señala, y reconoce que “este bono no me compensa, pero es mejor que nada”.

"Es una vergüenza. ¿De qué me sirve el billete gratuito si los trenes no van?", lamento Lola, vecina del Maresme

Por su parte, Lola, vecina del Maresme, asevera que desde el jueves se ha visto obligada a utilizar el servicio de autobús. “Es una vergüenza. ¿De qué me sirve el billete gratuito si los trenes no van? El otro día estuve esperando dos horas para poder llegar a casa”, añade resignada.