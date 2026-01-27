Hasta el 24 de febrero
Los usuarios de Rodalies empiezan a hacerse con los billetes gratuitos: "Este bono no me compensa"
Los pasajeros aseguran que la medida impulsada por el operador del servicio ferroviario no es suficiente
Última hora de Rodalies en Catalunya, en directo | El servicio arranca con "razonable normalidad" y 10 planes alternativos de transporte por carretera
MAPA | La herida abierta en la red de Rodalies: los 23 puntos rojos en las vías
Tras una semana de caos absoluto en Rodalies, las reclamaciones tanto de usuarios como del Govern han cristalizado en la gratuidad del sistema ferroviario, al menos durante un mes. Los tornos, sin embargo, permanecerán cerrados, y aquellos pasajeros que quieran subir al tren sin pagar deberán hacerse con pases gratuitos de 10 viajes cada uno en las máquinas expendedoras de billetes que hay en las estaciones.
Este martes, en la estación de Sants, a primera hora de la mañana, cuatro informadores ayudaban a los usuarios a obtener este ticket gratuito. Según explican los mismos empleados de RENFE, "mucha gente" ya lo estaba utilizando a eso de las 7.30 horas de la mañana. En las máquinas expendedoras no se han producido demasiadas incidencias, ya que el proceso para obtenerlo es bastante intuitivo: en la pantalla aparece directamente la opción “Bono gratuito”, válida para todas las líneas de Rodalies.
Billetes de cartón
La única diferencia para adquirir el título gratuito se da en el caso de tomar un Regional Exprés, cuando es necesario indicar el destino antes de pulsar el botón de "Bono Gratuito", según explica uno de los trabajadores a este medio. El billete que imprimen las máquinas en Sants, a diferencia de lo que sucede ya habitualmente en el Metro de Barcelona, no funciona con la tecnología NFC que impulsa las T-Mobilitat. Se trata de un tique de cartón de formato clásico que debe introducirse en los tornos de la red de Rodalies. En los que ya se dejan ver por Sants, se indica que el título incluye 10 viajes, que estará disponible hasta el 24 de febrero y que cubre las seis zonas. Aún así, dentro del mes en que la medida estará vigente, se pueden comprar otros pasajes gratuitos cada vez que se agoten los 10 primeros viajes. Además, el título es multipersonal.
En el acuerdo para gratuidad entre el Gobierno y la Generalitat de Catalunya se estipuló también un refuerzo de las líneas de Media Distancia entre Barcelona Santa, Camp de Tarragona y Lleida-Pirineus que circularán por vías de Alta Velocidad. En concreto, se ponen en marcha cutrao nuevos servicios especiales gratuitos. En este caso, hay que realizar reserva previa para asegurarse un asiento y no valen para estos trenes especiales los abonos de Media Distancia habituales. Cabrá esperar, eso sí, que el tiempo de viaje sea algo más largo debido a la fractura de la vía que se detectó este lunes en l'Espluga de Francolí.
Para algunos usuarios, como Elvira, que el billete esté ya disponible es un alivio. Esta usuaria habitual de Rodalies explica que para poder llegar a su trabajo durante los últimos días ha tenido que optar por los Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC), a pesar de que el trayecto es más largo. “He cogido el bono gratuito porque ya llevo 25 euros gastados en billetes de ferrocarril”, señala, y reconoce que “este bono no me compensa, pero es mejor que nada”.
"Es una vergüenza. ¿De qué me sirve el billete gratuito si los trenes no van?", lamento Lola, vecina del Maresme
Por su parte, Lola, vecina del Maresme, asevera que desde el jueves se ha visto obligada a utilizar el servicio de autobús. “Es una vergüenza. ¿De qué me sirve el billete gratuito si los trenes no van? El otro día estuve esperando dos horas para poder llegar a casa”, añade resignada.
Suscríbete para seguir leyendo
- El hijo del hombre detenido en Valencia por la muerte de un chico de 13 años también declara que fue su padre
- Alerta en la India por el brote del virus Nipah, que la OMS vigila porque puede provocar una pandemia
- La llegada de un tren de borrascas dejará una semana de intensas lluvias, fuertes vientos y temporal marítimo
- Puente no descarta un ciberataque al centro de tráfico de Adif que ha caído dos veces provocando el caos de Rodalies este lunes
- Última hora del accidente de tren en Gelida, en directo | Los maquinistas reclaman un documento por escrito de Adif que garantice la seguridad para reanudar el servicio
- El segundo pueblo más rico de Castilla y León pagará comida a domicilio a sus mayores para evitar que se vayan del municipio
- Dos nuevos desprendimiento en Rodalies cortan la circulación en Arenys y el servicio entre Caldes de Malavella y Girona
- Los 23 puntos críticos que Renfe identifica en la red de Rodalies