Primera plana de la edición impresa
La portada de EL PERIÓDICO del 28 de enero de 2026
Esta es la portada de EL PERIÓDICO DE CATALUNYA correspondiente al 28 de enero de 2026.
La versión impresa se puede visualizar en PDF en nuestra hemeroteca digital. Este archivo recoge también todos los números de EL PERIÓDICO editados desde su nacimiento, el 26 de octubre de 1978. El rotativo se publica en doble versión, castellano y catalán, desde el 28 de octubre de 1997, una apuesta editorial en la que fue pionero. El diario fue también el primer medio de España con presencia en internet, con un servicio digital que puso en marcha el 7 de noviembre de 1994.
La portada de EL PERIÓDICO del 28 de enero de 2026La portada de EL PERIÓDICO del 28 de enero de 2026
- Última hora del accidente de tren en Gelida, en directo | Los maquinistas reclaman un documento por escrito de Adif que garantice la seguridad para reanudar el servicio
- El hijo del hombre detenido en Valencia por la muerte de un chico de 13 años también declara que fue su padre
- Alerta en la India por el brote del virus Nipah, que la OMS vigila porque puede provocar una pandemia
- La llegada de un tren de borrascas dejará una semana de intensas lluvias, fuertes vientos y temporal marítimo
- Catalunya se adentra en unas jornada marcadas por la nubosidad, las lluvias y el mal estado de la mar de la borrasca Joseph
- Puente no descarta un ciberataque al centro de tráfico de Adif que ha caído dos veces provocando el caos de Rodalies este lunes
- Ana Alimbau, vecina de Sant Celoni desde hace 6 años: 'Nos fuimos de Barcelona porque nos asfixiaba el alquiler y ahora nos asfixia Rodalies
- Los usuarios de Rodalies empiezan a hacerse con los billetes gratuitos: 'Este bono no me compensa