La portada de EL PERIÓDICO del 27 de enero de 2026
Esta es la portada de EL PERIÓDICO DE CATALUNYA correspondiente al 27 de enero de 2026.
La versión impresa se puede visualizar en PDF en nuestra hemeroteca digital. Este archivo recoge también todos los números de EL PERIÓDICO editados desde su nacimiento, el 26 de octubre de 1978. El rotativo se publica en doble versión, castellano y catalán, desde el 28 de octubre de 1997, una apuesta editorial en la que fue pionero. El diario fue también el primer medio de España con presencia en internet, con un servicio digital que puso en marcha el 7 de noviembre de 1994.
- La moda de la crianza positiva alarga el colecho: “Si tu hijo termina la primaria y sigue en tu cama, hay un problema”
- Nuevo desprendimiento en la línea R4 de Rodalies entre Cerdanyola y Sabadell
- Última hora del accidente de tren en Gelida, en directo | Los maquinistas reclaman un documento por escrito de Adif que garantice la seguridad para reanudar el servicio
- El síndrome de las 'supermujeres': ¿por qué el éxito profesional las lleva a fracasar en el amor?
- Una sorprendente tormenta con granizo barre varias comarcas de Catalunya
- Las mejores imágenes de la nevada que la borrasca Ingrid ha dejado este sábado en Catalunya
- El sacerdote jesuita Peris, abusador confeso de niños catalanes y bolivianos, no será juzgado
- Rodalies volverá a prestar servicio este lunes con el objetivo de atender al 80% de los usuarios