Arranca con "razonable normalidad" el enésimo intento de poner Rodalies en marcha

El portavoz de Renfe, Antonio Carmona, ha escogido este martes el concepto "razonable normalidad" para valorar el funcionamiento de Rodalies esta mañana. Lo cierto es que durante la mañana, y a pesar de una serie de retrasos que casi podrían considerarse la tónica habitual del servicio antes del accidente de Gelida del pasado martes, no ha habido sorpresas. Este martes, los maquinistas estaban en sus puestos de trabajo, el Centro de Tráfico Centralizado de Adif no ha caído y, de momento, no se ha producido ningún desprendimiento que obligue a suspender la circulación de los trenes.

Se trata, eso sí, de una vuelta a la normalidad a medio gas, ya que, tal como anunciaron desde Renfe a última hora de ayer, este martes hay en marcha 11 planes alternativos por carretera en diferentes puntos de la red. La operadora del servicio se ha provisto de 146 autobuses y de 700 informadores para tratar de alcanzar una supuesta normalidad.

Sea como fuere, esta "razonable normalidad" que ha defendido Carmona a las 6.30 horas de la mañana incluye retrasos significativos. A eso de las 7 de la mañana, los usuarios de la R2 Nord denunciaban que no habían salido de la cabecera de línea los trenes programados a las 6.22 horas, el de las 6.52 horas y el de las 7.03 horas. En otros puntos, también se ha detectado la supresión de ciertos trenes que, a su vez, provocaban que los siguientes convoyes fueran llenos a rebosar. Tanto es así que en algunas estaciones, según han denunciado los usuarios, la megafonía recomendaba a los pasajeros no subir a alguno de los trenes y a esperar a los siguientes. Es una situación que se ha producido, por lo menos en las estaciones de la R2, donde la indignación de los pasajeros ha sido palpable. "Tren corto, lleno, y el maquinista pidiendo, indignado, que no suba más gente", ha denunciado una usuaria.

Estas situaciones se dan porque, como ha explicado Carmona, se ha reprogramado toda la oferta de trenes, algo que, como advertía el mismo portavoz, "podía provocar demoras puntuales". Un rápido repaso el visor en tiempo real de Renfe da fe, también, de estos retrasos. No son escasos las demoras de más de 20 minutos en muchos trenes. En algún caso extremo, como en el de un tren de la R11, las demoras llegan hasta los 67 minutos. En un tren de la R4 con destino Martorell Central, por ejemplo, el retraso es de media hora.

Resignación en los autobuses

Y si la situación sobre las vías no es fácil, tampoco lo es para los usuarios que se han visto obligados a usar algunos de los servicios alternativos por carretera dispuestos por todo Catalunya. Uno de los puntos más afectados es Manresa, donde la estación permanece cerrada un día más. El corte de la R4 fuerza a los pasajeros a coger un autobús hasta Terrassa donde, una vez más, tendrán que hacer frente a las demoras para poder llegar hasta la capital catalana. La resignación entre los usuarios también era palmaria en los andenes de la capital del Bages. Los pasajeros aseguran que los autobuses funcionan correctamente, pero se quejan de que deben salir de casa con mucho margen para garantizar que llegan a tiempo al trabajo. "El trabajo es el trabajo y, por si acaso, vengo mucho antes", explica Araceli, usuaria habitual de la R4, que asegura que los problemas en la línea «son recurrentes». Otros, como Carles, se lo toman con filosofía: "Tenemos que aguantar lo que venga, no nos queda más remedio".

También depende de un servicio alternativo por carretera toda la R3, el tramo entre Arenys y Maçanet-Massanes de la R1, el tramo entre Sant Sadurní d'Anoia y Martorell de la R4 y toda la R7. Los usuarios de la R8 también tienen autocares habilitados entre Martorell y Mollet-Sant Fost y los de la R11 deben continuar por carretera entre Caldes de Malavella y Portbou. Tampoco funciona el tramo de vía de la RL4 entre Cervera y Terrassa. Con respecto a los regionales, hay servicio alternativo por carretera entre Vinaixa y Sant Vicenç de Calders; entre Vinaixa y Reus y entre Reus y Riba-roja d'Ebre.

Las carreteras se resienten

Pese a la "razonable normalidad" de Rodalies, no son pocas las personas que han decidido desplazarse con sus vehículos privados este martes. Prueba de ello son los cuatro kilómetros de cola que se han registrado en la AP-7 a la altura de Gelida, donde permanece abierto un único carril en sentido sur, o las retenciones de primera hora de la mañana para entrar a Barcelona en la A-2 entre Sant Andreu de la Barca y Cornellà de Llobregat o en la B-23 de El Papiol a Sant Feliu de Llobregat. También de entrada a Barcelona han ido muy cargadas desde primera hora la C-32 entre Gavà y Sant Bo, la C-31 en El Prat de Llobregat, la C-58 desde Ripollet y la C-31 entre Montgat y Badalona.

Reuniones de seguimiento

La jornada de Rodalies de este martes también estará marcada por la reunión de seguimiento que han mantenido a las 7.00 horas en el departament de Territori la consellera Sílvia Paneque, en la que también han participado el presidente de Renfe, Álvaro Fernández Heredia y el presidente de Adif, Pedro Marco de la Peña. Es la primera reunión que se celebra tras el anuncio de los ceses del director operativo de Rodalies, Josep Enric Garcia Alemany, y del director general de explotación y mantenimiento de Adif, Raúl Míguez Bailo.