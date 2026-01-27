Port Ainé, la cuarta estación del mundo con mayor acumulación de nieve esta temporada

Las estaciones de esquí de la Cerdanya viven un invierno excepcional en cuanto a acumulación de nieve. Según los últimos datos de espesores acumulados a lo largo de toda la temporada, La Molina registra hasta 230 centímetros, mientras que Masella se sitúa en los 220 centímetros, cifras que garantizan unas condiciones óptimas para la práctica del esquí y que no se veían con esta regularidad desde hace años.

Este buen momento en la comarca se enmarca en una temporada especialmente generosa en todo el Pirineu català. Espot, en el Pallars Sobirà, acumula hasta 280 centímetros, la misma cifra que Vallter, mientras que Boí Taüll alcanza los 270 centímetros. Baqueira Beret, en la Vall d’Aran, registra unos 170 centímetros acumulados, y Port del Comte se sitúa en torno a los 230 centímetros.

Port Ainé, la cuarta posición mundial

Pero la gran protagonista de este invierno es Port Ainé, en el Pallars Sobirà, que se ha colado en el ranking de las estaciones de esquí con más nieve acumulada de todo el mundo. Según el portal especializado Skiresort, el complejo pallares ha superado los tres metros de nieve acumulada durante la temporada, con máximos de hasta 330 centímetros, situándose en cuarta posición mundial, solo por detrás de una estación suiza y de dos de Japón.

Trabajadores de la estación han asegurado que se trata de la temporada con más nieve de los últimos veinte años, fruto de varias borrascas consecutivas que han dejado precipitaciones constantes en forma de nieve. Esta situación, sin embargo, también ha conllevado un intenso trabajo diario de los operarios, que deben retirar nieve de los remontes y garantizar la seguridad de las instalaciones.

El acceso a Port Ainé, desde Roní, en el municipio de Rialp, evidencia el impacto de las nevadas, con árboles caídos por sobrecarga y tramos en los que es imprescindible circular con cadenas o neumáticos de invierno. La responsable comercial de la estación, Gemma Tost, ha remarcado que ha nevado casi cada día durante dos semanas y que a partir de los 600 metros de altitud ya se pueden encontrar carreteras con hielo o nieve.

A pesar de algunas anulaciones puntuales en las escuelas de esquí por dificultades de acceso y retrasos en la apertura de algunos remontes, los aficionados que suben estos días disfrutan de un paisaje completamente blanco y de una nieve polvo de gran calidad, una imagen que, según muchos habituales, hacía tiempo que no se veía con esta intensidad en el Pirineu.