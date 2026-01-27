Así funcionan los billetes que permiten viajar gratis en Rodalies hasta el 24 de febrero

El Gobierno y la Generalitat de Catalunya acordaron este domingo dispensar a los usuarios de Rodalies del pago de los viajes durante un mes, como compensación por los problemas del servicio, que ha llegado a ser interrumpido completamente dos veces desde el descarrilamiento de un tren en Gelida el pasado viernes.

Este lunes, los viajeros podían utilizar los trenes sin disponer de título de transporte, pero a partir de este martes es obligatorio disponer de un billete, aunque sea gratuito. Esta tarjeta temporal está disponible en dos modalidades, según se viaje en líneas de proximidad o regionales. Además, habrá trenes de alta velocidad Avant de refuerzo y gratuitos. EL PERIÓDICO detalla las condiciones de uso, una vez Rodalies ha detallado su funcionamiento exacto.

Abono gratuito de 10 viajes, válido para todas las zonas del núcleo de Barcelona, con validez de 30 días hasta el 24 de febrero o hasta agotar los 10 viajes. Pueden ser usados por varias personas en cualquier trayecto de Rodalies de Barcelona. Una vez agotados, se puede solicitar un nuevo título. Formalmente tiene un precio de cero euros. Se obtiene en taquillas y máquinas de autoventa de las estaciones.

Abono gratuito de 10 viajes, por origen/destino seleccionados en el momento de la adquisición, también con validez durante 30 días, hasta el 24 de febrero o hasta agotar los 10 viajes. Una vez gastado, se puede solicitar uno nuevo. Este título no es válido para Avant de Alta Velocidad Barcelona–Lleida, ni tampoco para el Avant Exprés Tortosa. La formalización se puede realizar en la taquilla de las estaciones de origen y puntos de autoventa habituales. Formalmente tiene un precio de cero euros.

Como refuerzo de la oferta habitual, se ponen en marcha cuatro nuevos servicios de Avant gratuitos cada día que circulan por la línea de Alta Velocidad entre Barcelona y Lleida. Hacen tres paradas solamente: Barcelona Sants, Camp de Tarragona y Lleida Pirineus. Es decir, no llegan a Girona ni a Figueres. Formalmente tiene un precio de cero euros, es obligatorio realizar reserva de plaza previamente a través de la web o la app de Renfe, así como taquillas de las tres estaciones.