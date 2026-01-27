El reto de los grados universitarios duales: llegar a la pública y mejorar la normativa

La Formación Dual Universitaria (FDU) que supone cursar un grado con prácticas en empresas a través de un Contrato de Formación en Alternancia afronta dos retos importantes desde que nació en 2021: llegar a la universidad pública y mejorar el marco normativo actual. El informe 'El futuro del talento: Universidad dual como puente entre la formación y la empleabilidad' elaborado por la Fundación Alternativas en colaboración con Bertelsmann, señala que el principal problema que afrontan las empresas vinculadas a los grados duales son las restricciones contractuales.

Y es que para que una titulación pueda ser dual y sea acreditada con mención dual debe existir un Contrato de Formación en Alternancia (CFA), que con conlleva una remuneración y coberturas de seguridad y salud para la actividad laboral del estudiantado durante su formación universitaria. "La captación de empresas es un desafío debido al desconocimiento por parte de las propias empresas sobre el modelo dual universitario, la burocracia y por la falta de incentivos", señala el estudio difundido este martes y que incide en que las empresas prefieren otras modalidades de cooperación no contractuales, más sencillas de ejecutar.

Mayor flexibilidad contractual

A ello se suma la compleja regulación de la FDU, ya que además de estar contemplada por la ley de universidades (Losu) hay cuatro decretos que la desarrollan, dos de ellos del ámbito laboral. Un marco normativo que los expertos ven como limitaciones "rígidas" para las empresas por lo que señalan que las formas contractuales deberían ser más flexibles. Por ejemplo, la posibilidad de permitir convenios de cooperación o acuerdos en las fases iniciales. En este tipo de grados duales, el estudiante debe cursar un número de créditos en prácticas, entre el 20 % y el 40 %, para que las titulaciones puedan ser reconocidas como duales y con un contrato para obtener la denominada Mención Dual.

El jefe de proyectos de la Fundación Bertelsmann, Vicent Climent-Ferrando —autor del informe— recuerda que la FDU se encuentra en una fase "embrionaria" y recalca que para su mejor integración en las universidades debe haber una "planificación institucional, se debe dar prestigio a este modelo y asegurar coherencia curricular y calidad académica".

Grados duales en las universidades públicas

Pese a que el 50% de las universidades españolas contaba en 2025 con alguna titulación dual, este tipo de formación se da sobre todo en las universidades privadas y no ha calado tanto en las públicas. Esto se debe a que las universidades deben adaptar los planes de estudio de la titulación para transformarla en una titulación dual y la rigidez de los procesos y un largo trámite burocrático, frena esta decisión. "La adaptación de los títulos a una modalidad dual –a través de la verificación de las memorias– requiere de mayor flexibilidad para que las modificaciones en las titulaciones se adapten fácilmente al ritmo que requieren los sectores productivos, a los rápidos cambios tecnológicos y a la situación variable de los mercados", ha señalado el autor del informe.

La directora de la Fundación Bertelsmann, Carmen Sebrango, también ha coincidido en que "la disparidad de criterios de las agencias de calidad en la verificación de las memorias y la falta de incentivos para empresas y universidades" son retos a superar. Otro desafío es la necesidad de dotar de recursos a las universidades públicas para gestionar estos grados o postgrados duales. Actualmente la responsabilidad de la gestión recae sobre diferentes agentes en función de la institución (facultades, departamentos, rectorados y vicerrectorados) "con una organización que no ha sido adaptada para el desarrollo de la formación dual".

Por otra parte, reclaman una acreditación de la función de los tutores, tal y como ocurre con la FP Dual. "La Formación Dual Universitaria emerge como una herramienta estratégica para reducir el desajuste entre la elevada cualificación del alumnado y su integración en el mundo laboral", ha señalado el vicepresidente Ejecutivo de la Fundación Alternativas, Diego López.