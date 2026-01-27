La familia de la niña que el padre se llevó a Italia asegura que la menor vuelve a El Prat con la madre

La familia de la niña de El Prat de Llobregat que el padre se llevó a Italia ha asegurado en un mensaje en las redes sociales que la menor vuelve con su madre. "Gina regresa a El Prat con su madre, Laia! Una noticia que todas esperábamos", ha afirmado el entorno de la menor, que ha aprovechado el mensaje para agradecer el "apoyo institucional" del Ayuntamiento de El Prat y el resto de administraciones, así como la labor del equipo de abogados que ha tratado el caso.

También ha agradecido la "solidaridad de cientos de personas y de entidades vecinales, educativas, culturales y sociales de El Prat y de más allá de la ciudad". A finales del año pasado, los Carabinieri encontraron en Vitulazio a la niña, que el padre no había vuelto a tiempo a la madre.

Los Mossos comprobaron que el hombre había realizado movimientos patrimoniales y ventas de activos y consideraron muy posible que quisiera huir con su hija. Por eso hicieron acciones para determinar dónde estaba el padre, de nacionalidad argentina, y debido a que tenía familia en Italia y en el país sudamericano consideraron que podría estar en uno de estos dos lugares.

Activaron, así, el protocolo de colaboración policial europea Sirene, a partir del cual los Carabinieri acabaron encontrando a la niña el 23 de diciembre. Desde entonces la menor ha estado bajo custodia de las autoridades italianas.