Extremadura suspende las clases este miércoles por el temporal de lluvia, viento y nieve

La decisión se adopta, de momento, para el horario de mañana y por la tarde se decidirá según la evolución meteorológica

La borrasca Joseph está dejando lluvias y fuertes vientos en toda la región.

La borrasca Joseph está dejando lluvias y fuertes vientos en toda la región. / E. P. E.

Guadalupe Moral

Cáceres
Extremadura suspende las clases en todos los colegios e institutos de la región mañana miércoles ante las previsiones de fuertes vientos, lluvia y nieve que han obligado a activar la alerta naranja de Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) en casi toda la comunidad.

La decisión la acaba de comunicar la Secretaría General de Educación y Formación Profesional a través de la plataforma Rayuela, con una mensaje dirigido a todos los equipos directivos de los centros y las familias extremeñas. Señala que "técnicamente es imposible asegurar o delimitar las zonas de mayor afectación y la invariabilidad de las mismas ante el paso del fenómeno meteorológico adverso por nuestra región", explica el mensaje, por lo que es imposible "garantizar la seguridad en los desplazamientos", añade la Junta.

De momento, la decisión se adopta solo para las clases de la mañana de este miércoles, 28 de enero, y por la tarde se decidirá según la evolución de la situación meteorológica. Los centros educativos también permanecerán cerrados, de momento, durante la jornada matinal.

"La medida tiene como principal objetivo salvaguardar la integridad de los alumnos", señalan desde la administración regional.

Lluvias de hasta 200 litros por metro cuadrado acumulados

Cabe recordar que la región afronta la borrasca Joseph, que prevé para este miércoles lluvias de hasta 80 litros por metro cuadrado en doce horas y acumulados de hasta 200 litros por metro cuadrado, así como vientos superiores a 90 kilómetros por hora. También se esperan nevadas en el norte de Cáceres, con acumulaciones de hasta 5 centímetros de nieve en 24 horas en cotas superiores a los 600 metros.

