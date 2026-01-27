España cree más en los aliens que en el negacionismo: un 28% opina que existen los extraterrestres y solo un 15% niega el cambio climático

La gran mayoría de la población española confía en la ciencia, en los científicos y en el conocimiento generado a través de investigaciones y estudios. Aún así, un porcentaje de la población sigue simpatizando con ideas no avaladas por la ciencia y que, en muchos casos, caen dentro del cajón de las teorías de la conspiración. Según desvela el último estudio de la Fundación BBVA sobre cultura científica en España, en el que se ha interpelado a más de 4.000 españoles, un 28% de la población sostiene que los extraterrestres ya han visitado la Tierra y un 22% afirma que el ser humano jamás llegó a la Luna. Estas falsas creencias están más arraigadas en la sociedad española que conceptos como el negacionismo climático, que solo convence al 15% de los entrevistados, sobre todo a personas de derechas y a quienes afirman tener poco conocimiento científico.

El estudio confirma que la mayoría de la población española confía en la ciencia y que el negacionismo solo cala en "segmentos minoritarios"

La encuesta, realizada a finales de 2025, recoge la opinión de mujeres y hombres residentes en España de entre 18 y más de 65 años sobre diferentes cuestiones relacionadas con el conocimiento científico. A grandes rasgos, el trabajo demuestra que la población española confía en la ciencia, valora el trabajo de los científicos y mantiene interés por las noticias que reflejan los avances científicos y técnicos o que, en general, contribuyen a aumentar el conocimiento general. Pese a todo, el estudio constata la existencia de "segmentos minoritarios" de la población que rechazan categóricamente la ciencia y que, en cambio, confían en "teorías patentemente falsas de acuerdo con el conocimiento científico actual". Es el caso, por ejemplo, del 5% de los españoles que afirma con certeza que "la Tierra es plana y no esférica" tal y como predican los terraplanistas y defienden futbolistas como Javi Poves.

Perfil de los negacionistas

El estudio confirma que hay una parte de los españoles que cree en teorías de la conspiración. Pero tal y como confirman los registros, son más los que creen en una supuesta conspiración para tapar la existencia de extraterrestres en la Tierra que los que afirman que el cambio climático es una invención de los gobiernos para hacer negocio. Un 28% de los españoles cree que "los poderes están ocultando la visita de aliens a nuestro planeta", mientras que solo son un 15% quienes, tras unos años marcados por el auge de extremos climáticos y desastres naturales como la dana de Valencia, afirman que "la crisis climática no existe". También son minoría, apenas un 6%, los que afirman que "las vacunas causan autismo", tal y como sostienen varios grupos conspiranoicos y algunos integrantes de la administración Trump. Estas cifras respaldan los resultados de otros estudios en la materia y confirman que el pensamiento pseudocientífico en España es aún un fenómeno residual.

El negacionismo climático despunta entre los votantes de derechas y aquellos que afirman tener poco conocimiento científico general

¿Pero quiénes son los que defienden estas teorías? Según afirman los autores de este trabajo, la creencia hacia teorías anticientíficas y conspirativas puede darse en cualquier grupo de edad, clase social y nivel educativo pero, tal y como recoge este estudio, es más común a medida que aumenta la edad y disminuye tanto el nivel educativo como el nivel de conocimiento científico y, en general, tiende a tener mayor presencia en personas con ideología de derechas. Uno de los casos más significativos es el del negacionismo climático, que cuenta con el respaldo del 29% de los votantes de derechas, desde quienes afirman tener un conocimiento científico nulo hasta quienes sostienen tener una formación académica alta sobre este tipo de cuestiones. En este sentido, los autores del trabajo afirman que las creencias negacionistas beben más de las cuestiones presentes en la esfera política y de los discursos de redes sociales que no de un conocimiento real en esta materia.