Barcelona tiene menos escuelas de alta complejidad con buenos resultados académicos que Tarragona, Lleida y Girona

La probabilidad de que un centro educativo de alta complejidad (donde mayoritariamente el alumnado tiene malas condiciones socioeconómicas) ubicado en Barcelona sea eficaz en la competencia de matemáticas o en ciencias es 16 puntos porcentuales menor que uno situado en Tarragona, Lleida y Girona. En la asignatura de catalán, la diferencia es aún mayor (casi 19 puntos), de modo que una escuela situada fuera de Barcelona tiene una probabilidad 1,5 veces mayor de ser eficaz en la competencia de catalán.

Así se desprende de ‘Excelencia en centros educativos desafiados por la pobreza’, un estudio de EsadeEcPol que analiza la resiliencia escolar y que tiene un capítulo dedicado a la educación secundaria Catalunya y otro a la primaria en Canarias. Los investigadores han dirigido su mirada a colegios e institutos que trabajan en un entorno socialmente vulnerable y que, en pruebas académicas externas, consiguen un progreso educativo superior al promedio de otros centros similares, llamados de alta complejidad.

“Las escuelas resilientes constituyen ejemplos de excelencia en contextos de pobreza y demuestran que es posible compensar parcial o totalmente las desventajas asociadas al origen del alumnado mediante prácticas institucionales adecuadas”, concluyen los investigadores Lucía Cobreros y Lucas Gortazar, autores del estudio, fruto de un acuerdo de colaboración entre el Centro de Políticas Económicas de Esade (EsadeEcPol), la Fundación la Caixa y Save the Children España.

Los centros de secundaria de Catalunya definen el éxito escolar no solo en términos de titulación, sino como un desarrollo competencial más amplio que dota a los jóvenes de herramientas personales, sociales y cognitivas para la vida adulta

En el capítulo de Catalunya, el informe se centra en ESO y no incluye el nombre de ningún centro por motivos de confidencialidad. El análisis se centra en 318 escuelas de secundaria con menor nivel socioeconómico, públicas en su mayoría (casi el 80%). El alumnado de estos centros procede de contextos socioeconómicos bajos, con una reducida proporción de progenitores con estudios superiores y con una diversidad creciente. “De tamaño colosal”, advierte uno de los profesores entrevistado por los investigadores de EsadeEcPol. La proporción de alumnado extranjero es cercana al 15% de media, pero rebasa el 40% en dos casos sin incluir al alumnado nacido en España de padres extranjeros. La proporción de alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo oscila entre el 2% y el 16%.

Atención personalizada

¿Qué hacen estas escuelas catalanas y canarias para ser así de brillantes a pesar de ese contexto? Varias iniciativas. La primera, liderazgo educativo para mantener altas expectativas en el alumnado con indiferencia de su origen familiar, algo que pasa por la atención personalizada. El éxito escolar en contextos complejos también se caracteriza por la flexibilidad organizativa de los grupos con medidas como la codocencia (docencia compartida) o el refuerzo para pequeños grupos. La evidencia científica ha demostrado que las tutorías en pequeños grupos son una de las medidas educativas que más efecto positivo tienen. "Está demostrado que si se hace media hora todos los días durante tres meses seguidos, los alumnos con lagunas se ponen al nivel del resto de sus compañeros", aseguraba, en una reciente entrevista con este diario, el investigador Ismael Sanz, profesor del departamento de Economía Aplicada de la Universidad Rey Juan Carlos (URJC) e investigador de Funcas.

La investigación de EsadeEcPol también destaca que los centros más resilientes son aquellos en los que la repetición de curso se considera una medida excepcional. En España, el porcentaje de los estudiantes que repiten algún curso en ESO ha bajado al 7%, pero sigue triplicando la media europea.

Otras herramientas para el éxito educativo a pesar de la adversidad económica son, según Cobreros y Gortazar, la coordinación académica, la coherencia y el cuidado a los docentes, que incluye una menor rotación. El traslado constante de profesores ejerce un efecto negativo en el aprendizaje y genera efectos socioemocionales adversos. Los centros resilientes (especialmente en matemáticas) tienen una rotación del 20% frente al 23% de los no lo son.

La implicación con las familias y la jornada partida también son factores clave para las escuelas resilientes. La probabilidad de que los centros complejos con jornada continua brillen es casi 20 puntos porcentuales menor que la de los centros con jornada partida.

La probabilidad de que un centro concertado sea eficaz en matemáticas es 23,4 puntos porcentuales mayor que uno público

Concertados

En cuanto a la titularidad de las escuelas, pese a que la red pública concentra la mayoría de los centros resilientes debido a su mayor presencia en contextos más vulnerables, los concertados muestran una probabilidad más elevada de ser eficaces. La probabilidad de que un centro concertado sea eficaz en matemáticas es 23,4 puntos porcentuales mayor que uno público. En ciencias, 17,5 puntos. Y en catalán y castellano, 16,7. Los autores sugieren que la mayor probabilidad de resiliencia en la red concertada puede estar asociada a un perfil organizativo distinto: menor rotación docente (el 7% frente al 24% en la escuela pública) y uso residual de la jornada continua (frente al 90% en la escuela pública).

Un alumno no puede aprender si no se siente seguro, cuidado y valorado

Respecto al liderazgo que muestran los centros complejos resilientes, los investigadores de Esade destacan que “los claustros se unen y trabajan de forma coordinada para responder a la adversidad”. Buena parte de estas escuelas, tanto en primaria como en secundaria, comparten una misma filosofía: la base del éxito escolar reside en el bienestar emocional del alumnado y del profesorado. En otras palabras, un alumno no puede aprender si no se siente seguro, cuidado y valorado. “Esta premisa no se limita a declaraciones de buenas intenciones, sino que se traduce en prácticas y protocolos claros de gestión y acompañamiento del alumnado y el profesorado durante toda la escolaridad”, resalta el informe. “Además -añaden los autores- los centros de secundaria de Catalunya insisten en definir el éxito escolar no solo en términos de titulación, sino como un desarrollo competencial más amplio que dota a los jóvenes de herramientas personales, sociales y cognitivas para la vida adulta”.