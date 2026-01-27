Educació propone ampliar las plazas perfiladas en los centros catalanes a partir del curso 2026-2027

El Departament d’Educació i Formació Professional plantea ampliar las plazas docentes perfiladas en función de los proyectos educativos y de dirección de los centros. La medida contará con el asesoramiento de la Inspección de Educación, que "velará por que la creación de estos puestos se ajuste a los proyectos de cada centro y se desarrolle con garantías" [los sindicatos critican que esta medida fomenta el clientelismo].

La propuesta forma parte del borrador de resolución que regula el proceso de adjudicación de destinos provisionales para el curso 2026-2027, ya trasladado a la parte social para su análisis en el marco de la mesa sectorial. Tras las limitaciones de los últimos cursos, el Departament prevé que los centros puedan volver a crear nuevos puestos perfilados, siempre que estén alineados con su proyecto educativo y de dirección. Esta era una de las peticiones de las direcciones, rechazada duramente por los sindicatos, que tienen una huelga convocada para el próximo 11 de febrero.

Paralelamente, Educació está revisando el listado actual de perfiles, que incluye, entre otros, los vinculados a lenguas extranjeras (AICLE), competencia digital docente, atención a la diversidad, metodologías globalizadas, lectura y biblioteca escolar, inmersión lingüística, educación visual y plástica o la docencia de dos especialidades en la ESO.

Más plazas ligadas a la escuela inclusiva

Otra de las novedades destacadas es la ampliación de los puestos que pueden cubrirse mediante entrevistas, con una apuesta clara por el modelo de escuela inclusiva. En este procedimiento se incorporan los apoyos intensivos a la escuela inclusiva (SIEI), los puestos de los CEEPSIR y los apoyos intensivos de audición y lenguaje en infantil y primaria (SIAL), que se suman a las aulas integrales de apoyo (AIS) y a los SIAL de secundaria.

También se incluyen plazas consideradas especialmente sensibles, como las de los Programas de Formación e Inserción (PFI), que se añaden a las de los Itinerarios Formativos Específicos (IFE). Además, el calendario se adelanta: la lista de puestos susceptibles de cubrirse por entrevista pasará a publicarse a finales de abril, en lugar de a principios de junio.

Dos fases para la adjudicación de destinos

Según la propuesta, hecha pública este martes por la propia conselleria en un comunicado de prensa, el procedimiento de adjudicación de destinos provisionales para 2026 se estructurará en dos fases. La primera, de carácter previo, estará reservada al personal funcionario de carrera y a puestos específicos como servicios educativos, aulas hospitalarias, centros dependientes de otros departamentos, centros penitenciarios, el Institut Obert de Catalunya o centros y ciclos de nueva creación.

La segunda fase será el procedimiento general, en el que deberán participar obligatoriamente los funcionarios de carrera o en prácticas y de forma voluntaria el personal interino, para cubrir los puestos en centros públicos ordinarios.

Tal como establece el decreto de plantillas, el proceso incluirá una fase previa de propuestas de continuidad por parte de las direcciones de los centros —para cargos directivos, puestos perfilados o plazas en centros de máxima complejidad y educación especial—, reservada al personal funcionario. En todo el procedimiento, los funcionarios tendrán prioridad en la adjudicación frente al personal interino.