Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Cese RodaliesRodaliesAdamuzTeletrabajoMineápolisAlex PrettiPol GuaschBus H12MarruecosTemporalCapraboMamarazzis
instagramlinkedin

En Directo

Temporal y riesgo de desabastecimiento

Borrasca Ingrid, en directo: Catalunya y parte de España en alerta por la nieve y temporal

La DGT restringe el paso de camiones y vehículos pesados en el noroeste peninsular por 'Ingrid'

La nieve paraliza el noroeste de Zamora: más de 850 camiones atrapados

La nieve paraliza el noroeste de Zamora: más de 850 camiones atrapados

Lucía Feijoo Viera

Jose Real

Jordi Grífol

Barcelona
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

La borrasca Ingrid ha puesto a España en alerta por un temporal de nieve en el noroeste peninsular. Galicia, Asturias, Cantabria, País Vasco, Castilla y León, Andalucía, Aragón, Castilla-La Mancha, Extremadura, Comunidad de Madrid, Navarra, Baleares, Murcia y Ceuta sufrirán este fin de semana los estragos de esta borrasca. En Catalunya, se espera otra jornada de lluvias generalizadas y nieve en cotas bajas, Además, la DGT ha restringido la circulación de vehículos de mercancías (cargados o no) de más de 7.500 kilogramos por determinados tramos de carreteras para garantizar las condiciones de seguridad y la circulación de los vehículos de emergencia. En total, más de 15 vías de alta capacidad pueden verse afectadas por el temporal, además de carreteras locales y comarcales.

EL PERIÓDICO abre un directo para contar la última hora de la borrasca Ingrid y del temporal de nieve, todas las claves y las últimas noticias sobre el posible desabatecimiento tras la prohibición de circular camiones en algunas vías.

Actualizar
Ver más

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La moda de la crianza positiva alarga el colecho: “Si tu hijo termina la primaria y sigue en tu cama, hay un problema”
  2. Nuevo desprendimiento en la línea R4 de Rodalies entre Cerdanyola y Sabadell
  3. Última hora del accidente de tren en Gelida, en directo | Los maquinistas reclaman un documento por escrito de Adif que garantice la seguridad para reanudar el servicio
  4. El síndrome de las 'supermujeres': ¿por qué el éxito profesional las lleva a fracasar en el amor?
  5. Una sorprendente tormenta con granizo barre varias comarcas de Catalunya
  6. Las mejores imágenes de la nevada que la borrasca Ingrid ha dejado este sábado en Catalunya
  7. El sacerdote jesuita Peris, abusador confeso de niños catalanes y bolivianos, no será juzgado
  8. Rodalies volverá a prestar servicio este lunes con el objetivo de atender al 80% de los usuarios

Caos ferroviario y comportamiento social: ¿Por qué la ciudadanía mantiene el orden pese a las incidencias?

Caos ferroviario y comportamiento social: ¿Por qué la ciudadanía mantiene el orden pese a las incidencias?

Catalunya no dispone de un censo de hectáreas en las que se practica la agricultura regenerativa

Catalunya no dispone de un censo de hectáreas en las que se practica la agricultura regenerativa

La agricultura respetuosa con el medio ambiente es tan rentable como la convencional

La agricultura respetuosa con el medio ambiente es tan rentable como la convencional

El Supremo blinda permisos y prestación a las trabajadoras con riesgo durante la lactancia

El Supremo blinda permisos y prestación a las trabajadoras con riesgo durante la lactancia

Catalunya se adentra en unas jornada marcadas por la nubosidad, las lluvias y el mal estado de la mar de la borrasca Joseph

Catalunya se adentra en unas jornada marcadas por la nubosidad, las lluvias y el mal estado de la mar de la borrasca Joseph

El cocinero investigado por hacer favores a Ana Julia Quezada en prisión a cambio de sexo asegura que las pruebas lo exculpan y pide el archivo del caso

El cocinero investigado por hacer favores a Ana Julia Quezada en prisión a cambio de sexo asegura que las pruebas lo exculpan y pide el archivo del caso

Directo | Rodalies se presta hoy con 10 planes alternativos de transporte por carretera

Directo | Rodalies se presta hoy con 10 planes alternativos de transporte por carretera

Borrasca Ingrid, en directo: Catalunya y parte de España en alerta por la nieve y temporal