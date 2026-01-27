En Directo
Crisis ferroviaria
Última hora de Rodalies en Catalunya, en directo | Caótico reinicio del servicio de Rodalies con dos nuevas incidencias
La caja negra del tren de Gelida señala que el maquinista solo tuvo cinco segundos para frenar antes de chocar contra el muro desplomado
El Govern exige dimisiones en Renfe y Adif y descarta por ahora el cese de consellers por el caos de Rodalies
Un tren de la línea R4 de Rodalies descarriló el martes 20 de enero, cuando circulaba en dirección a Manresa, tras chocar contra un muro de contención de la AP-7 que había caído sobre la vía. El descarrilamiento se produjo entre Gelida y Martorell.
EL PERIÓDICO abre un hilo para seguir el avance de la información y las últimas novedades sobre este accidente ferroviario, que ha provocado la suspensión de toda la red de Rodalies en Catalunya. El servicio, que se había reanudado este viernes, volvió a quedar interrumpido de nuevo este sábado. Renfe y Adif sostienen que son incapaces de operar la red. Este lunes empezó con trenes y a los 30 minutos volvió a quedar interrumpido. Nueva jornada de caos.
Regionales
R13 y R14
- Lleida -Vinaixa: servicio en tren
- R13 servicio alternativo por carretera entre Vinaixa y Sant Vicenç de Calders
- R14 servicio alternativo por carretera entre Vinaixa y Reus
R15
- Reus – Barcelona: servicio en tren
- Reus - Móra la Nova – Riba–roja d'Ebre: transporte alternativo por carretera
R16
- Servicio en tren
R17
- Servicio en tren
RT2
- Servicio en tren
RT1
- Servicio alternativo por carretera
R7
- Servicio alternativo por carretera derivado de las obras programadas en Montcada Bifurcació
R8
- Servicio alternativo por carretera entre Martorell y Mollet Sant Fost, donde los viajeros pueden continuar en los trenes de la R2Norte
R11
- Barcelona Sants – Caldes de Malavella: servicio en tren
- Caldes de Malavella - Portbou: servicio alternativo por carretera
RG1
- Barcelona – Arenys: Servicio ferroviario en tren
- Arenys – Maçanet: Servicio alternativo por carretera
- Maçanet – Arenys: Servicio en trenes de la R11
- Caldes de Malavella – Portbou: servicio alternativo por carretera
RL3
- Servicio en tren
RL4
- Lleida – Cervera: servicio en tren
- Cervera – Terrassa: servicio alternativo por carretera
El servicio
Mientras continúen los trabajos de reparación de la infraestructura ferroviaria, este martes el servicio de Rodalies se prestará de la manera siguiente:
R1
- L'Hospitalet de Llobregat – Arenys: circulación en tren
- Arenys - Maçanet-Massanes: servicio alternativo por carretera
R2nord y R2sud
- Circulación en tren
R3
- Servicio alternativo por carretera
R4
- Sant Vicenç de Calders - Sant Sadurní d'Anoia: servicio en tren
- Sant Sadurní d'Anoia – Martorell Central: servicio alternativo por carretera
- Martorell Central - Terrassa-Estació del Nord: servicio en tren
- Terrassa-Estació del Nord - Manresa: servicio alternativo por carretera
700 informadores
Renfe ha diseñado también un plan especial de comunicación para informar sobre el transporte alternativo por carretera y el servicio ferroviario con 700 informadores en las estaciones de Rodalies de Catalunya. Los viajeros pueden encontrar la información de la recuperación del servicio a través del personal en las estaciones, la megafonía de trenes y estaciones, los teléfonos de información 900 41 00 41 y 912 320 320, así como las redes sociales, la app de Rodalies y las webs rodaliesdecatalunya.cat y www.renfe.com.
Rodalies mantiene la reanudación del servicio con 10 planes alternativos con 146 autobuses
La compañía Renfe mantiene este martes su plan de reanudación parcial del servicio de Rodalies y Regionales en Catalunya, para lo que ha diseñado 10 planes alternativos de transporte en autobuses, con una flota de 146 vehículos que darán servicio a los usuarios de los trenes. De este modo, Rodalies mantendrá hoy su cobertura ferroviaria en los llamados ejes prioritarios, que concentran alrededor del 87 % de los usuarios diarios, con la circulación de la R1, la R2 y buena parte de la R4, además de los servicios regionales previstos, mientras continúan las inspecciones en los puntos de la red con riesgo medio y alto derivados del temporal de los últimos días. Para facilitar también los desplazamientos por carretera, se mantendrán abiertos los peajes de la autopista C-32 y el uso de un carril de los tres que permanecían cerrados en la AP-7 en la zona de Gelida (Barcelona) en dirección sur.
Así será el servicio de Rodalies este martes
R1
- L'Hospitalet de Llobregat – Arenys: circulación en tren
- Arenys - Maçanet-Massanes: servicio alternativo por carretera
R2nord y R2sud
- Circulación en tren
R3
- Servicio alternativo por carretera
R4
- Sant Vicenç de Calders – Sant Sadurní d'Anoia: servicio en tren
- Sant Sadurní d'Anoia – Martorell Central: servicio alternativo por carretera
- Martorell Central – Terrassa-Estació del Nord: servicio en tren
- Terrassa-Estació del Nord – Manresa: servicio alternativo por carretera
R7
- Servicio alternativo por carretera derivado de las obras programadas en Montcada Bifurcació
R8
- Servicio alternativo por carretera entre Martorell y Mollet Sant Fost, donde los viajeros pueden continuar en los trenes de la R2 Norte
R11
- Barcelona Sants – Caldes de Malavella: servicio en tren
- Caldes de Malavella – Portbou: servicio alternativo por carretera
RG1
- Barcelona – Arenys: servicio ferroviario en tren
- Arenys – Maçanet: servicio alternativo por carretera
- Maçanet – Arenys: servicio en trenes R11
- Caldes de Malavella – Portbou: servicio alternativo por carretera
RL3
- Servicio en tren
RL4
- Lleida – Cervera: servicio en tren
- Cervera – Terrassa: servicio alternativo por carretera
Regionales
R13 y R14
- Lleida – Vinaixa: servicio en tren
- R13: servicio alternativo por carretera entre Vinaixa y Sant Vicenç de Calders
- R14: servicio alternativo por carretera entre Vinaixa y Reus
R15
- Reus – Barcelona: servicio en tren
- Reus – Móra la Nova – Riba-roja d’Ebre: transporte alternativo por carretera
R16
- Servicio en tren
R17
- Servicio en tren
RT2
- Servicio en tren
RT1
- Servicio alternativo por carretera
El Gobierno y la Generalitat de Catalunya acordaron este domingo dispensar a los usuarios de Rodalies del pago de los viajes durante un mes, como compensación por los problemas del servicio, que ha llegado a ser interrumpido completamente dos veces desde el descarrilamiento de un tren en Gelida el pasado viernes. Este lunes, los viajeros podían utilizar los trenes sin disponer de título de transporte, pero a partir de este martes será obligatorio disponer de uno, aunque gratuito. También, los abonos mensuales de Rodalies de Catalunya que hayan sido comprados con anterioridad ampliarán su vigencia según el período que se establezca.
Rodalies volverá a funcionar con restricciones este martes
El Gobierno y la Generalitat trabajan para recuperar la normalidad en el servicio ferroviario en Catalunya. En principio, los trenes circularán aunque con restricciones en los mismos tramos y líneas que se han experimentado este lunes.
Bendodo considera una provocación el respaldo de Pedro Sánchez al ministro de Transportes
El vicesecretario de Coordinación Autonómica y Local y Análisis Electoral del PP, Elías Bendodo, considera una "provocación" el respaldo del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, al ministro de Transportes, Óscar Puente, tras el accidente de Adamuz en el que murieron 45 personas y los incidentes que arrastra el Rodalies, también con un maquinista fallecido la semana pasada.
Así lo ha puesto de manifiesto en una rueda de prensa en Zaragoza, donde ha denunciado el retraso de cuatro horas que ha sufrido él mismo para llegar hasta la capital aragonesa en tren para participar en la campaña electoral autonómica y que pone de manifiesto que "los servicios públicos dependientes del Gobierno de España no funcionan" y "trastocan el día a día de la gente".
Bendodo ha trasladado el apoyo a los familiares de las víctimas de los accidentes de la Alta Velocidad y del Rodalies en Catalunya, ha expresado su deseo de "una recuperación lo más pronto posible de los heridos" y ha añadido el reconocimiento a la labor de los efectivos de emergencias, sanitarios y bomberos, "y muy especialmente a la ayuda y la fuerza de los vecinos de Adamuz".
Servicio alternativo por carretera en la R8 entre las estaciones de Martorell Central y Mollet–Sant Fost
Renfe ha habilitado un servicio alternativo por carretera en la línea R8 de Rodalies entre las estaciones de Martorell Central y Mollet-Sant Fost. Entre esta estación y Granollers Centre, Renfe deriva a los viajeros hacia las líneas R2 y R2 Nord. Todo ello después de que haya sido necesario interrumpir la circulación hacia las tres de la tarde en la estación de Rubí Can Vallhonrat a causa de una incidencia en el túnel de Rubí.
