Última hora de Rodalies en Catalunya, en directo | Caótico reinicio del servicio de Rodalies con dos nuevas incidencias

Un tren de la línea R4 de Rodalies descarriló el martes 20 de enero, cuando circulaba en dirección a Manresa, tras chocar contra un muro de contención de la AP-7 que había caído sobre la vía. El descarrilamiento se produjo entre Gelida y Martorell.

EL PERIÓDICO abre un hilo para seguir el avance de la información y las últimas novedades sobre este accidente ferroviario, que ha provocado la suspensión de toda la red de Rodalies en Catalunya. El servicio, que se había reanudado este viernes, volvió a quedar interrumpido de nuevo este sábado. Renfe y Adif sostienen que son incapaces de operar la red. Este lunes empezó con trenes y a los 30 minutos volvió a quedar interrumpido. Nueva jornada de caos.

El servicio Mientras continúen los trabajos de reparación de la infraestructura ferroviaria, este martes el servicio de Rodalies se prestará de la manera siguiente:

700 informadores Renfe ha diseñado también un plan especial de comunicación para informar sobre el transporte alternativo por carretera y el servicio ferroviario con 700 informadores en las estaciones de Rodalies de Catalunya. Los viajeros pueden encontrar la información de la recuperación del servicio a través del personal en las estaciones, la megafonía de trenes y estaciones, los teléfonos de información 900 41 00 41 y 912 320 320, así como las redes sociales, la app de Rodalies y las webs rodaliesdecatalunya.cat y www.renfe.com.

Rodalies mantiene la reanudación del servicio con 10 planes alternativos con 146 autobuses La compañía Renfe mantiene este martes su plan de reanudación parcial del servicio de Rodalies y Regionales en Catalunya, para lo que ha diseñado 10 planes alternativos de transporte en autobuses, con una flota de 146 vehículos que darán servicio a los usuarios de los trenes. De este modo, Rodalies mantendrá hoy su cobertura ferroviaria en los llamados ejes prioritarios, que concentran alrededor del 87 % de los usuarios diarios, con la circulación de la R1, la R2 y buena parte de la R4, además de los servicios regionales previstos, mientras continúan las inspecciones en los puntos de la red con riesgo medio y alto derivados del temporal de los últimos días. Para facilitar también los desplazamientos por carretera, se mantendrán abiertos los peajes de la autopista C-32 y el uso de un carril de los tres que permanecían cerrados en la AP-7 en la zona de Gelida (Barcelona) en dirección sur.

Así será el servicio de Rodalies este martes R1 L'Hospitalet de Llobregat – Arenys: circulación en tren

Arenys - Maçanet-Massanes: servicio alternativo por carretera R2nord y R2sud Circulación en tren R3 Servicio alternativo por carretera R4 Sant Vicenç de Calders – Sant Sadurní d'Anoia: servicio en tren

Sant Sadurní d'Anoia – Martorell Central: servicio alternativo por carretera

Martorell Central – Terrassa-Estació del Nord: servicio en tren

Terrassa-Estació del Nord – Manresa: servicio alternativo por carretera R7 Servicio alternativo por carretera derivado de las obras programadas en Montcada Bifurcació R8 Servicio alternativo por carretera entre Martorell y Mollet Sant Fost, donde los viajeros pueden continuar en los trenes de la R2 Norte R11 Barcelona Sants – Caldes de Malavella: servicio en tren

Caldes de Malavella – Portbou: servicio alternativo por carretera RG1 Barcelona – Arenys: servicio ferroviario en tren

Arenys – Maçanet: servicio alternativo por carretera

Maçanet – Arenys: servicio en trenes R11

Caldes de Malavella – Portbou: servicio alternativo por carretera RL3 Servicio en tren RL4 Lleida – Cervera: servicio en tren

Cervera – Terrassa: servicio alternativo por carretera Regionales R13 y R14 Lleida – Vinaixa: servicio en tren

R13: servicio alternativo por carretera entre Vinaixa y Sant Vicenç de Calders

R14: servicio alternativo por carretera entre Vinaixa y Reus R15 Reus – Barcelona: servicio en tren

Reus – Móra la Nova – Riba-roja d’Ebre: transporte alternativo por carretera R16 Servicio en tren R17 Servicio en tren RT2 Servicio en tren RT1 Servicio alternativo por carretera

El Gobierno y la Generalitat de Catalunya acordaron este domingo dispensar a los usuarios de Rodalies del pago de los viajes durante un mes, como compensación por los problemas del servicio, que ha llegado a ser interrumpido completamente dos veces desde el descarrilamiento de un tren en Gelida el pasado viernes. Este lunes, los viajeros podían utilizar los trenes sin disponer de título de transporte, pero a partir de este martes será obligatorio disponer de uno, aunque gratuito. También, los abonos mensuales de Rodalies de Catalunya que hayan sido comprados con anterioridad ampliarán su vigencia según el período que se establezca. Consulte aquí como funciona.

Rodalies volverá a funcionar con restricciones este martes El Gobierno y la Generalitat trabajan para recuperar la normalidad en el servicio ferroviario en Catalunya. En principio, los trenes circularán aunque con restricciones en los mismos tramos y líneas que se han experimentado este lunes.

Bendodo considera una provocación el respaldo de Pedro Sánchez al ministro de Transportes El vicesecretario de Coordinación Autonómica y Local y Análisis Electoral del PP, Elías Bendodo, considera una "provocación" el respaldo del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, al ministro de Transportes, Óscar Puente, tras el accidente de Adamuz en el que murieron 45 personas y los incidentes que arrastra el Rodalies, también con un maquinista fallecido la semana pasada. Así lo ha puesto de manifiesto en una rueda de prensa en Zaragoza, donde ha denunciado el retraso de cuatro horas que ha sufrido él mismo para llegar hasta la capital aragonesa en tren para participar en la campaña electoral autonómica y que pone de manifiesto que "los servicios públicos dependientes del Gobierno de España no funcionan" y "trastocan el día a día de la gente". Bendodo ha trasladado el apoyo a los familiares de las víctimas de los accidentes de la Alta Velocidad y del Rodalies en Catalunya, ha expresado su deseo de "una recuperación lo más pronto posible de los heridos" y ha añadido el reconocimiento a la labor de los efectivos de emergencias, sanitarios y bomberos, "y muy especialmente a la ayuda y la fuerza de los vecinos de Adamuz".