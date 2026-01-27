Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Última hora de Rodalies en Catalunya, en directo | Caótico reinicio del servicio de Rodalies con dos nuevas incidencias

La caja negra del tren de Gelida señala que el maquinista solo tuvo cinco segundos para frenar antes de chocar contra el muro desplomado

El Govern exige dimisiones en Renfe y Adif y descarta por ahora el cese de consellers por el caos de Rodalies

Nueva jornada de caos y desconcierto en Sants por incidencias en el centro de control de Adif que afectan a Rodalies

Nueva jornada de caos y desconcierto en Sants por incidencias en el centro de control de Adif que afectan a Rodalies

Nueva jornada de caos y desconcierto en Sants por incidencias en el centro de control de Adif que afectan a Rodalies / FERRAN NADEU / VÍDEO: ACN

Helena López

Beatriz Pérez

Barcelona
Un tren de la línea R4 de Rodalies descarriló el martes 20 de enero, cuando circulaba en dirección a Manresa, tras chocar contra un muro de contención de la AP-7 que había caído sobre la vía. El descarrilamiento se produjo entre Gelida y Martorell.

EL PERIÓDICO abre un hilo para seguir el avance de la información y las últimas novedades sobre este accidente ferroviario, que ha provocado la suspensión de toda la red de Rodalies en Catalunya. El servicio, que se había reanudado este viernes, volvió a quedar interrumpido de nuevo este sábado. Renfe y Adif sostienen que son incapaces de operar la red. Este lunes empezó con trenes y a los 30 minutos volvió a quedar interrumpido. Nueva jornada de caos.

