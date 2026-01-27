Detectada la 'estafa de la V16': una web suplanta a un distribuidor legítimo de balizas y no te la envían

Nueva ciberestafa detectada. Con la obligatoriedad desde inicios de año de llevar en el vehículo la baliza V16 también ha aparecido la picaresca inherente de querer aprovechar cualquier novedad para engañar al usuario. Hace unos días que la Agencia de Ciberseguridad de Catalunya alerta de la existencia de una tienda online fraudulenta de venta de balizas V16, los nuevos dispositivos obligatorios para vehículos en España para señalizar incidencias viarias.

La página suplanta la identidad de la empresa Raykong, un distribuidor legítimo de artículos de viaje, y está alojada en una dirección que contiene la palabra 'raykongdgt' para confundir al usuario y parecer legítima. De esta forma los ciberdelincuentes han creado un portal fraudulento de venta de balizas aprovechando la necesidad de los conductores para comprarla.

Por eso, la web falsa imita el diseño y contenidos de una legítima al incluir la supuesta certificación del dispositivo y logotipos de los organismos oficiales, como la Dirección General de Tráfico y el Ministerio del Interior, y de empresas reconocidas, como Telefónica Tech. Sin embargo, los usuarios que han adquirido una baliza V16 a través de esta tienda online no recibirán su pedido y sólo recibirán comunicaciones posteriores sobre retrasos en la entrega.

Por eso, la Agencia de Ciberseguridad de Catalunya recomienda extremar la precaución en la compra online de las balizas V16, que son obligatorias desde este enero. Remarcan que estas webs fraudulentas estafan al adquirir falsamente el producto pero también roban datos personales o bancarios del usuario cuando hace el pedido.

La Agencia de Ciberseguridad de Catalunya también insta a comprobar siempre que la dirección web de un negocio corresponda al oficial de la marca y a evitar comprar en portales que ofrecen descuentos exagerados u ofertas demasiado buenas para ser reales. Además, recomienda que "si tienes dudas sobre la legitimidad de una web, no introduzcas nunca datos personales ni bancarios".