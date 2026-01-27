Descontrol en El Rocío y varias "casas discoteca" denunciadas este fin de semana: "La aldea no es un espacio para el ocio descontrolado"

La Policía Local de Almonte (Huelva) ha reforzado durante este fin de semana su dispositivo de vigilancia y control en la aldea de El Rocío, coincidiendo con los momentos de mayor afluencia de personas. El operativo se ha saldado con varias incidencias vinculadas a las conocidas como “casas discoteca”, viviendas que convierten su interior en espacios de ocio con música a alto volumen.

Como resultado de estas actuaciones, los agentes han procedido a denunciar a aquellas viviendas que incumplían la Ordenanza Municipal de Convivencia Ciudadana, que prohíbe expresamente el uso de altavoces y equipos de música cuando generan molestias al vecindario.

Ruido y convivencia vecinal

Desde la Policía Local han subrayado que "El Rocío no es un espacio para el ocio descontrolado", sino una aldea de carácter residencial, con alto valor medioambiental y una identidad “profundamente rociera”. En este sentido, han insistido en que el disfrute del ocio y la convivencia debe ser compatible con el descanso, el respeto y la tranquilidad de los vecinos.

El cuerpo policial almonteño ha apelado finalmente a la responsabilidad y colaboración ciudadana, recordando que el cumplimiento de las normas resulta clave para que vecinos y visitantes puedan disfrutar de la aldea “en armonía”.

Intervención en una 'casa discoteca' en El Rocío. / Policía Local de Almonte

Refuerzo policial y sanciones más duras

Ya en diciembre de 2025, el Ayuntamiento de Almonte informó de que la Policía Local realizó 17 intervenciones en noviembre contra las llamadas 'casas discoteca' en El Rocío, con propuestas de sanción que pueden llegar hasta 30.000 euros por actividades no autorizadas y molestias por ruido, reiterando que la aldea es un espacio residencial y de alto valor medioambiental. La Policía Local recordó además que las sanciones por estas conductas se han endurecido y oscilan entre 600 y 30.000 euros, y que la responsabilidad puede recaer en el titular de la vivienda si no se identifica a los organizadores, con posibilidad de intervenir equipos de música. Igualmente, el Consistorio activó más adelante un dispositivo especial de refuerzo policial por Navidad, con más presencia en puntos de afluencia y accesos, controles preventivos de alcohol y drogas, y una vigilancia específica sobre estas viviendas.