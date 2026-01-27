La contaminación del aire durante el embarazo se asocia con un menor rendimiento cognitivo en la infancia

Pese a la importancia de la etapa prenatal en el desarrollo cerebral de los humanos, hay pocos estudios centrados en los efectos y las consecuencias de la exposición a la contaminación del aire durante este periodo. Ahora, una nueva investigación —liderada por el Instituto de Salud Global de Barcelona (ISGlobal) y la Universidad de Barcelona (UB)— ha desvelado que la exposición prenatal a esta polución está asociada con un menor rendimiento cognitivo en los recién nacidos. En este caso, se ha demostrado los efectos producidos por el NO2, el carbono negro y las PM2.5, que son más pronunciados en los niños que en las niñas.

El estudio, publicado en la revista científica 'Environmental Pollution', ha incluido datos de 168 parejas madre-hijo en Barcelona entre los años 2018 y 2023. La exposición a diferentes químicos se ha evaluado mediante métodos avanzados que combinaron estimaciones de contaminación con información acerca del tiempo y la actividad en hogares, lugares de trabajo y desplazamientos.

Un método novedoso

La evaluación del desarrollo cognitivo de los recién nacidos se ha evaluado mediante una técnica de seguimiento ocular —un procedimiento no invasivo— que permite a los investigadores analizar cómo los lactantes procesan la información visual. Durante la prueba, a los bebés se les muestra una imagen con la que se familiarizan, y posteriormente se les presenta simultáneamente dos imágenes, una conocida y una nueva. El sistema registra el tiempo de mirada a cada una de las imágenes y aquellos que dedican más tiempo a la nueva son capaces de reconocer la imagen familiar y presentan una mejor memoria de reconocimiento.

"Este es el primer estudio que examina la relación entre la exposición prenatal a la contaminación del aire y el neurodesarrollo infantil utilizando técnicas de seguimiento ocular. Este enfoque permite obtener una medida objetiva y directa, sin depender de cuestionarios ni de la interpretación de adultos, lo que lo convierte en una herramienta adecuada para evaluar el desarrollo cognitivo en los primeros meses de vida", asegura Carmen Peuters, investigadora del ISGlobal y primera autora del estudio.

Rendimiento cognitivo

El análisis elaborado de la capacidad cognitiva de los bebés y la exposición a la contaminación del aire de las madres ha revelado que una mayor exposición prenatal a estos contaminantes se traduce en una menor preferencia por la novedad en las pruebas de memoria visual, lo que se traduce en un menor rendimiento cognitivo. Las asociaciones más fuertes se han registrado para el carbono negro, las PM2.5 —contaminantes atmosféricos con un diámetro de 2.5 micrómetros o menos— y el contenido de cobre en las PM2.5. Para todos los contaminantes se ha observado una mayor intensidad en las asociaciones para los niños que para las niñas, lo que sugiere una posible vulnerabilidad específica según el sexo.

"Varios mecanismos biológicos pueden explicar cómo la exposición prenatal a la contaminación del aire afecta al neurodesarrollo. Los contaminantes pueden atravesar la barrera placentaria, desencadenando inflamación sistémica y estrés oxidativo en el feto, lo que puede interferir con el desarrollo cerebral", señala Jordi Sunyer, coordinador del proyecto BiSC y autor sénior del estudio.

Los hallazgos desvelados por el estudio han evidenciado que la contaminación del aire no solo perjudica la salud pulmonar y cardiovascular, sino que también afectan al neurodesarrollo. "Nuestros resultados indican que el periodo prenatal representa una ventana crítica de vulnerabilidad frente a las exposiciones ambientales y refuerzan la necesidad de políticas ambientales más estrictas y de medidas específicas para proteger la salud de las mujeres embarazadas y de la infancia", subraya Joan Birulés, investigador de la Universidad de Barcelona y uno de los autores del estudio.