Confusión en la estación de Blanes por el funcionamiento de los buses alternativos de la R1

Blanes se ha convertido estos días en un lugar de parada obligatoria para los pasajeros de la R1. El servicio de bus alternativo a Rodalies fuerza a todos los usuarios a bajarse en esta población de la comarca de la Selva. La medida es consecuencia de varios desprendimientos sobre las vías que se han ido dando los últimos días y que han dejado a Blanes rodeada de afectaciones. Por un lado, desde el viernes pasado permanece interrumpido el último tramo de la R1, entre Blanes y Maçanet-Massanes. Por otro lado, desde este lunes también están inoperativas las vías entre Blanes y Arenys, a causa de otro desprendimiento.

Así, el párking de la estación de Blanes se ha convertido en el punto de unión de estas dos interrupciones del servicio y los buses alternativos siguen operando independientemente en las dos rutas. De esta manera, alguien que va desde Tordera a Barcelona, por ejemplo, debe hacer una parada en un bus alternativo hasta Blanes, coger un segundo autocar hasta Arenys y allí, ahora sí, subirse en un tren de Rodalies hasta Barcelona.

Sin horarios

Aunque la disposición del servicio es algo confusa, este martes se respiraba cierta tranquilidad en la estación. Los informadores de Renfe, unos de los 700 empleados que ha desplegado esta mañana la operadora del servicio en toda la red, se han encargado de aclarar en todo momento qué destino tenía cada uno de los buses que llegaba hasta el párking de la estación de trenes, convertido ahora en la parada principal de buses alternativos. El principal inconveniente con el que se encontraban los pasajeros han sido los horarios, que a diferencia de los trenes no podían especificarse en ninguna pantalla.

"Soy de Argentina y llevo 24 años aquí. Pensaba que estas cosas en Europa no pasaban", lamenta Maria Isabel

Los operarios de Renfe también se han encargado de repartir entre los pasajeros algunos de los billetes gratuitos que se han empezado a utilizar esta mañana, aunque algunos de los usuarios no le han visto utilidad. "Si igualmente no hay trenes", ha lamentado una pasajera.

El día de mayor confusión, eso sí, no ha sido este martes, sino ayer lunes, cuando el servicio entre Arenys y Blanes debería haberse dado y no se dio. Así, usuarios como Maria Isabel, que vive en Tordera y trabaja en Arenys de Mar, se quedaron sin opciones para regresar a sus casas. Según recoge la agencia ACN, Maria Isabel tuvo que dormir durante dos noches en la residencia donde trabaja. "Soy de Argentina y llevo 24 años aquí. Pensaba que estas cosas en Europa no pasaban", confesó resignada la mujer.

Otros pasajeros, como Maria, se presentaron como cada día en la estación y se encontraron con el servicio suspendido. Maria, que trabaja en Barcelona, siguió las indicaciones del personal de Renfe y fue en bus hasta Arenys de Mar, pero allí se topó con que el servicio estaba completamente suspendido, así que tuvo que llamar a su empresa y volver a hacer teletrabajo. "No puedo más. Llevamos cuatro días sin servicio. He intentado ir en coche hasta Barcelona, pero claro, tardas dos horas como mínimo por el tráfico. Y tampoco sabes si con el bus de Mataró llegarías a la hora. Es un dolor de cabeza constante", denuncia esta pasajera.