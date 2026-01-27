Catalunya se adentra en unas jornada marcadas por la nubosidad, las lluvias y el mal estado de la mar de la borrasca Joseph

Los catalanes tendrán que volver a sacar los paraguas a partir de este martes ante la llegada de la borrasca Joseph y los otros frentes de origen atlántico que le seguirán a lo largo de esta semana. El Servei Meteorològic de Catalunya advierte de que este fenómeno dejará una bajada de las temperaturas, precipitaciones dispersas en todo el territorio y un temporal marítimo con olas de más de 2,5 metros. Entre este martes y el miércoles, se han activado varios avisos de nivel amarillo en buena parte de la costa catalana, desde el Maresme hasta el Delta de l'Ebre, ante las previsiones de mal estado de la mar. Las autoridades pide a la ciudadanía extremar las precauciones en estas zonas mientras dure el episodio y mantenerse actualizada sobre la evolución de estas borrascas.

Los pronósticos apuntan a que este martes será una jornada lluviosa en toda Catalunya. Las precipitaciones empezarán a abrirse paso durante las primeras horas de la mañana en los Pirineos y, después, se irán extendiendo por toda la geografía catalana con el paso de las horas. Todo apunta a que este episodio de lluvias descargará con una intensidad débil pero constante y dejará acumulaciones poco significativas de lluvia en el territorio. En estos momentos no hay ningún aviso activado por lluvias pero sí se espera que estos chubascos se den de forma extensa durante toda la jornada de este martes. En Barcelona, por ejemplo, se espera que las precipitaciones lleguen durante la tarde. La cota de nieve se situará entre los 1.500 y 1.000 metros.

El fenómeno más adverso asociado al paso de la borrasca Joseph son los temporales marítimos. Entre este martes por la tarde y hasta el miércoles a mediodía, el Servei meteorológic de Catalunya ha activado varios avisos de nivel amarillo por mal estado de la mar y olas que podrían superar los 2,5 metros de altura en varios puntos de la costa catalana. Los avisos activados ante este fenómeno afectan a la costa del Maresme, Barcelonès, Baix Llobregat, Garraf, Baix Penedès, Tarragonès y Montsià. Las autoridades piden extremar las precauciones en las zonas más expuestas al mar ante el riesgo de este episodio.

El miércoles se espera que la jornada empiece con un viento de mestral soplando con fuerza en el tercio sur de Catalunya. Los modelos apuntan a que será una jornada marcada por las nubosidad, lluvias dispersas y a una bajada significativa de los termómetros, tanto de las máximas como de las mínimas, en prácticamente todo el territorio. En Barcelona, por ejemplo, se pasará de los 16 grados de máximas y 11 de mínimas de este martes a valores de entre 13 y 8 grados para el miércoles. En esta misma línea, en Girona y Lleida los termómetros podrían desplomarse hasta los cero grados y en Tarragona bajarán hasta los 7 grados.