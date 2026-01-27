La borrasca Joseph se disipa y da paso a Kristin, que traerá una nueva tanda de lluvias, viento, nieve y temporal marítimo

La borrasca Joseph, que irrumpió el pasado lunes sobre la Península Ibérica, empezará a disiparse en las próximas horas. Pero lejos de dar paso al buen tiempo, los modelos indican que le seguirá otro frente. La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) advierte de la llegada de Kristin, la décima borrasca de la temporada, a partir del miércoles. "A partir del miércoles, este frente causará temporal marítimo, fuertes rachas de viento, intensas nevadas y precipitaciones en amplias zonas del país", advierten desde la entidad en un comunicado emitido sobre la llegada de esta nueva borrasca a España.

Los expertos afirman que este frente es "de pequeño tamaño" pero que, según muestran los modelos, "se ha profundizado muy rápidamente y tiene pontencial para generar un gran impacto". Todo apunta a que Kristin empezará a formarse en las próximas horas y dejará olas de más de 5 metros en el cantábrico, rachas de más de 70 km/h en Catalunya y Andalucía y fuertes nevadas en varios puntos del interior peninsular, sobre todo en provincia de León, donde se esperan acumulaciones de hasta 5 centímetros de nieve a cotas de tan solo 800 metros.

En Catalunya, el Servei Meteorològic ha activado para este miércoles varios avisos de nivel amarillo y naranja por mal estado de la mar desde el Empordà hasta la costa de Tarragona ante el riesgo de olas de más de 2,5 metros. También se han activado varios avisos por viento desde el Barcelonès hasta el Baix Camp por rachas de más de 70 km/h. Los modelos apuntan a que la llegada de Kristin también provocará un marcado descenso de las temperaturas en toda Catalunya.