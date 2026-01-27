Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
RodaliesAccidente CórdobaPensionesCarles PuigdemontSarampiónAsesinato SuecaBarcelonaSéniorsUE IndiaBorrasca JosephMichael SchumacherMarruecos
instagramlinkedin

Previsión meteorológica

La borrasca Joseph se disipa y da paso a Kristin, que traerá una nueva tanda de lluvias, viento, nieve y temporal marítimo

La Agencia Estatal de Meteorología afirma que este nuevo frente irrumpirá a partir del miércoles y afectará a amplias zonas de la Península Ibérica

Catalunya se adentra en unas jornadas marcadas por la nubosidad, las lluvias y el mal estado de la mar de la borrasca Joseph

Vecinos de Barcelona pasean bajo la lluvia en la playa de la Barceloneta durante el temporal.

Vecinos de Barcelona pasean bajo la lluvia en la playa de la Barceloneta durante el temporal. / David Zorrakino / Europa Press

Valentina Raffio

Valentina Raffio

Barcelona
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

La borrasca Joseph, que irrumpió el pasado lunes sobre la Península Ibérica, empezará a disiparse en las próximas horas. Pero lejos de dar paso al buen tiempo, los modelos indican que le seguirá otro frente. La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) advierte de la llegada de Kristin, la décima borrasca de la temporada, a partir del miércoles. "A partir del miércoles, este frente causará temporal marítimo, fuertes rachas de viento, intensas nevadas y precipitaciones en amplias zonas del país", advierten desde la entidad en un comunicado emitido sobre la llegada de esta nueva borrasca a España.

Los expertos afirman que este frente es "de pequeño tamaño" pero que, según muestran los modelos, "se ha profundizado muy rápidamente y tiene pontencial para generar un gran impacto". Todo apunta a que Kristin empezará a formarse en las próximas horas y dejará olas de más de 5 metros en el cantábrico, rachas de más de 70 km/h en Catalunya y Andalucía y fuertes nevadas en varios puntos del interior peninsular, sobre todo en provincia de León, donde se esperan acumulaciones de hasta 5 centímetros de nieve a cotas de tan solo 800 metros.

Noticias relacionadas

En Catalunya, el Servei Meteorològic ha activado para este miércoles varios avisos de nivel amarillo y naranja por mal estado de la mar desde el Empordà hasta la costa de Tarragona ante el riesgo de olas de más de 2,5 metros. También se han activado varios avisos por viento desde el Barcelonès hasta el Baix Camp por rachas de más de 70 km/h. Los modelos apuntan a que la llegada de Kristin también provocará un marcado descenso de las temperaturas en toda Catalunya.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Última hora del accidente de tren en Gelida, en directo | Los maquinistas reclaman un documento por escrito de Adif que garantice la seguridad para reanudar el servicio
  2. El hijo del hombre detenido en Valencia por la muerte de un chico de 13 años también declara que fue su padre
  3. Alerta en la India por el brote del virus Nipah, que la OMS vigila porque puede provocar una pandemia
  4. La llegada de un tren de borrascas dejará una semana de intensas lluvias, fuertes vientos y temporal marítimo
  5. Puente no descarta un ciberataque al centro de tráfico de Adif que ha caído dos veces provocando el caos de Rodalies este lunes
  6. El segundo pueblo más rico de Castilla y León pagará comida a domicilio a sus mayores para evitar que se vayan del municipio
  7. Dos nuevos desprendimiento en Rodalies cortan la circulación en Arenys y el servicio entre Caldes de Malavella y Girona
  8. Catalunya se adentra en unas jornada marcadas por la nubosidad, las lluvias y el mal estado de la mar de la borrasca Joseph

La factura del Govern por la crisis de Rodalies ya asciende a 5,2 millones de euros, que reclamarán al Ministerio de Transportes

La factura del Govern por la crisis de Rodalies ya asciende a 5,2 millones de euros, que reclamarán al Ministerio de Transportes

Se reduce la brecha digital: ocho de cada diez séniors usan internet para acceder al banco, informarse o comprar

Se reduce la brecha digital: ocho de cada diez séniors usan internet para acceder al banco, informarse o comprar

Detenido un hombre en Córdoba acusado de matar a su hija de 30 años

Detenido un hombre en Córdoba acusado de matar a su hija de 30 años

Un tiroteo de narcos a guardias civiles en el río Guadalquivir en Sevilla se salda con cuatro detenidos

Un tiroteo de narcos a guardias civiles en el río Guadalquivir en Sevilla se salda con cuatro detenidos

Oriol Porxas, autor de la frase viral "esto es can pixa-i-rellisca", que denuncia el caos de Rodalies: "Hay gente a la que no contratan porque vive lejos y creen que no llegará a tiempo..."

Oriol Porxas, autor de la frase viral "esto es can pixa-i-rellisca", que denuncia el caos de Rodalies: "Hay gente a la que no contratan porque vive lejos y creen que no llegará a tiempo..."

Prisión para el asesino del niño de 13 años de Valencia tras confesar el crimen ante el juez

La sentencia que libra a un conductor hallado dormido en el arcén y con un test positivo en alcoholemia de una multa de 2.000 euros

La sentencia que libra a un conductor hallado dormido en el arcén y con un test positivo en alcoholemia de una multa de 2.000 euros

Estas son las nuevas enfermedades que pueden acogerse a la jubilación anticipada: "Es un importante apoyo"

Estas son las nuevas enfermedades que pueden acogerse a la jubilación anticipada: "Es un importante apoyo"