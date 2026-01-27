Previsión meteorológica
La borrasca Joseph se disipa y da paso a Kristin, que traerá una nueva tanda de lluvias, viento, nieve y temporal marítimo
La Agencia Estatal de Meteorología afirma que este nuevo frente irrumpirá a partir del miércoles y afectará a amplias zonas de la Península Ibérica
Catalunya se adentra en unas jornadas marcadas por la nubosidad, las lluvias y el mal estado de la mar de la borrasca Joseph
La borrasca Joseph, que irrumpió el pasado lunes sobre la Península Ibérica, empezará a disiparse en las próximas horas. Pero lejos de dar paso al buen tiempo, los modelos indican que le seguirá otro frente. La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) advierte de la llegada de Kristin, la décima borrasca de la temporada, a partir del miércoles. "A partir del miércoles, este frente causará temporal marítimo, fuertes rachas de viento, intensas nevadas y precipitaciones en amplias zonas del país", advierten desde la entidad en un comunicado emitido sobre la llegada de esta nueva borrasca a España.
Los expertos afirman que este frente es "de pequeño tamaño" pero que, según muestran los modelos, "se ha profundizado muy rápidamente y tiene pontencial para generar un gran impacto". Todo apunta a que Kristin empezará a formarse en las próximas horas y dejará olas de más de 5 metros en el cantábrico, rachas de más de 70 km/h en Catalunya y Andalucía y fuertes nevadas en varios puntos del interior peninsular, sobre todo en provincia de León, donde se esperan acumulaciones de hasta 5 centímetros de nieve a cotas de tan solo 800 metros.
En Catalunya, el Servei Meteorològic ha activado para este miércoles varios avisos de nivel amarillo y naranja por mal estado de la mar desde el Empordà hasta la costa de Tarragona ante el riesgo de olas de más de 2,5 metros. También se han activado varios avisos por viento desde el Barcelonès hasta el Baix Camp por rachas de más de 70 km/h. Los modelos apuntan a que la llegada de Kristin también provocará un marcado descenso de las temperaturas en toda Catalunya.
Suscríbete para seguir leyendo
- Última hora del accidente de tren en Gelida, en directo | Los maquinistas reclaman un documento por escrito de Adif que garantice la seguridad para reanudar el servicio
- El hijo del hombre detenido en Valencia por la muerte de un chico de 13 años también declara que fue su padre
- Alerta en la India por el brote del virus Nipah, que la OMS vigila porque puede provocar una pandemia
- La llegada de un tren de borrascas dejará una semana de intensas lluvias, fuertes vientos y temporal marítimo
- Puente no descarta un ciberataque al centro de tráfico de Adif que ha caído dos veces provocando el caos de Rodalies este lunes
- El segundo pueblo más rico de Castilla y León pagará comida a domicilio a sus mayores para evitar que se vayan del municipio
- Dos nuevos desprendimiento en Rodalies cortan la circulación en Arenys y el servicio entre Caldes de Malavella y Girona
- Catalunya se adentra en unas jornada marcadas por la nubosidad, las lluvias y el mal estado de la mar de la borrasca Joseph