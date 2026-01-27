Agustí Manteca, exmaquinista de Renfe: "Entre Manresa y Terrassa siempre ha habido descarrilamientos. A 80 por hora no puedes reaccionar"

Agustí Manteca se jubiló hace unos 14 meses, pero no ha perdido su pasión por los trenes. Después de pasar más de 41 años conduciendo trenes, ahora lo observa todo desde su jubilación. Y todo lo que está pasando estos últimos días lo entristece especialmente. Por sus excompañeros, pero también por el deterioro de las infraestructuras. Tiene experiencia de sobra para valorar la situación actual, y conoce y recuerda cada tramo de vía por el que ha pasado.

¿Qué está pasando con RENFE?

Desde que se hizo la liberalización del sector ferroviario en Europa, primero se liberalizó el sector de mercancías. Antes las mercancías las llevaba siempre el operador Renfe, y ahora pasan muchos más operadores. Muchos más operadores, muchos más trenes de mercancías. Si antes pasaban, por ejemplo, 23 mercancías de una sola operadora, ahora pueden pasar 70 o 100, porque hay más operadoras como Continental Rail. Y, además, los Rodalies. ¿Qué ocurre? Que esto provoca un desgaste: el balasto, la traviesa, la placa de caucho... Y quizá el mantenimiento no se hace adecuadamente, y eso hace que se vaya deteriorando.

Y además, las lluvias

Si además añadimos lluvias como las que tuvimos… Mira, yo me remontaré al año 70, por ejemplo, aquí en la línea R4, que todo el mundo conocerá: Vacarisses, Torreblanca, Olesa, Castellbell i el Vilar, Monistrol… Todo esto es una zona de trincheras increíbles. En los años 70 recuerdo que subíamos a Manresa, y los sábados subíamos a comprar, y como hijo de ferroviario siempre íbamos vigilando la vía. Cada dos por tres había un desprendimiento, o por fuertes lluvias o, peor todavía, al cabo de tres días, cuando el terreno se seca, empiezan dilataciones por raíces de pinos o árboles y caen.

¿Y qué ha cambiado?

Antes, los maquinistas ya sabíamos más o menos por dónde pasábamos. Reducías un poco la velocidad. Si la velocidad máxima era 80, tú sabías que, por ejemplo, a la salida del túnel de Torreblanca ibas a 60. Pero hoy en día, como se exige puntualidad, si hay que ir a 80, pues a 80. Además, antes había gente que iba por la vía controlando esto: si había un tirafondo flojo, si habían caído dos o tres rocas, avisaban. Todo eso ya no se hace.

Por lo que me dice, este tramo de Terrassa a Manresa es especialmente complicado.

Es complicado, en Torreblanca y Vacarisses hay un túnel y, a la salida en dirección Manresa, o bajando hacia Barcelona, siempre ha habido movimientos de tierra. Está todo documentado: ha habido descarrilamientos, muertos… Lo mismo que pasó en Gelida. Sales de una curva y te encuentras la tierra dentro de la vía. A 80 por hora no tienes tiempo de reaccionar.

Allí se debería haber prolongado el túnel medio kilómetro, hacer un túnel tubular de cemento y tirar la montaña encima. Eso habría solucionado el problema definitivamente.

En Castellbell i el Vilar, los túneles hasta Castellgalí son muy peligrosos. Desde los años 70 ha habido desprendimientos importantes. Se han tomado algunas medidas, pero quizá harían falta medidas más grandes para que no vuelva a pasar lo mismo.

¿Y ahora, cómo se tiene que arreglar esto?

Se arreglará, porque ha adquirido una dimensión importante y afecta a mucha gente. Pero arreglarlo conlleva retrasos, cortes de línea… A veces las horas nocturnas no son suficientes para hacer una intervención como es debido. Los fines de semana hay más margen, pero todo esto implica autobuses, cambios de hábitos, retrasos para llegar al trabajo. Si se hacen bien las cosas, dentro de unos años volverá a ir bien, pero mientras duran las obras es muy duro para los viajeros.

¿Tan mal está la infraestructura?

No solo en la R4. En la R3 también hay zonas muy complicadas. De Ripoll a Puigcerdà toda aquella zona es peligrosa. Y en la línea de la costa, el mar cada año gana terreno. El agua entra por debajo del balasto, crea huecos, y eso no se ve hasta que ya es demasiado tarde.

Me sabe muy mal lo que está pasando y me afecta de verdad, porque somos una familia. Los maquinistas son de vocación, gente que ama el ferrocarril desde pequeños. Es una profesión muy desconocida, pero el maquinista lo lleva en la sangre. Cuando ocurre una desgracia como las de ahora, aunque no conozcas al compañero, te hace mucho daño.

En los accidentes del AVE en Adamuz y en Gelida, poco pudieron hacer los maquinistas.

Si hablamos del primer caso, Adamuz, es un cúmulo de situaciones que nunca se dan y se produjeron. Porque hay un tren, como el Iryo, que descarrila en un momento, en segundos. Y justo cuando el otro tren baja hacia Huelva. Esto normalmente no sucede, ¿no? Y se dieron tantas causas, una concatenación de cosas que produjeron una verdadera catástrofe.

Y en casa nuestra también fue que, según el tren se aproxima, el muro de contención de la AP-7 cae. No es un desprendimiento que tú puedas ver y puedas frenar de emergencia y detenerte.