Caos ferroviario
Adif eleva a 29 las reparaciones de "urgencia" que se están realizando en Rodalies y prevé acabar esta semana las inspecciones
El gestor ferroviario achaca el colapso del centro de control a un error del 'software' en la transición a un nuevo sistema de gestión del tráfico
Última hora de Rodalies en Catalunya, en directo | Incidencias en el servicio de trenes y bonos gratis desde hoy
Adif ha elevado a 29 los puntos negros en la red de Rodalies que se están reparando en estos momentos. Esto es, seis más de lo que se anunciaron el lunes, cifra a la que se ha llegado tras llevarse a cabo las inspecciones conjuntas entre técnicos de Adif y maquinistas. De hecho, el gestor ferroviario prevé terminar "a lo largo de esta semana" las inspecciones para que todas las líneas queden "desbloqueadas" y el servicio pueda recuper totalmente el pulso tras una semana agónica.
El presidente de Adif, Luis Pedro Marco, y Ángel Contreras, director de Construcción de Obras del organismo, han explicado este martes en rueda de prensa –cuando se cumple justo una semana del accidente de tren que ha sumido a la red en una crisis ferroviaria sin precendentes– que en las últimas horas se han llevado a cabo 116 inspecciones. Un total de 50 equipos y 150 técnicos, han detallado, se encuentran desplazados a estos 29 puntos.
Nuevo protocolo
Según el nuevo protocolo, han explicado, cuando la inspección supera un nivel mínimo de alerta se abre una actuación urgente que conlleva una "corrección inmediata". Contreras, por otra parte, ha evitado precisar qué líneas serán las que primero se pondrán en marcha de forma completa.
Sin hacer alusión a la falta de mantenimiento de la infraestructura, Adif ha relacionado directamente las incidencias con el temporal "excepcional" que azotó Catalunya los días previos al accidente de Gelida. "Ha llovido el triple de lo que es habitual para diciembre y enero, y en algunas comarcas se han registrado unas precipitaciones que no se conocían desde la década de los 50", ha apuntado Marco.
Responsabilidades por el caos del Centro de Control
Por otra parte, Marco ha achacado la caída del lunes del Centro de Control de la red de Rodalies a un "fallo en la arquitectura" del 'software' del sistema de gestión del tráfico. Marco ha explicado que se está implementando un nuevo programa en las líneas R1, R2 y R4 y que, pasadas las seis de la mañana, el programa de transición entre los dos sistemas no funcionó correctamente y se recibió información del gestor viejo y del nuevo, una "anomalía" que desembocó en el colapso que acabó generando un nuevo caos en la red ferroviaria.
Tras identificar el "error" de la empresa de software –ya el lunes por la noche el secretario de Estado de Transportes, José Antonio Santano, dio por descartada la posibilidad del ciberataque–, Marco ha adelantado que se han iniciado los trámites jurídicos para reclamar responsabilidades.
