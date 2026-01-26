En Barcelona
Las plataformas de usuarios de Rodalies preparan una manifestación de protesta: "Es una carga para el país"
Llaman a sumarse a entidades civiles y económicas
Última hora de Rodalies en Catalunya, en directo | Caótico reinicio del servicio de Rodalies con dos nuevas incidencias
Ambiente de confusión y crispación entre los viajeros de Rodalies en Sants: "No entiendo muy bien qué está sucediendo"
Los usuarios de Rodalies están demostrando estos días una paciencia encomiable. Pero lo ocurrido este lunes, con un reinicio del servicio caótico y con una caída del centro de control de Adif, supera los límites. Por ello las plataformas de usuarios del ferrocarril están organizando una manifestación unitaria para protestar por el caos de Rodalies. Será en Barcelona, aunque la fecha se anunciará en las próximas horas. Las entidades convocantes quieren que también se sumen organizaciones civiles y económicas. "La situación de Rodalies es lamentable, es una carga para el desarrollo social y económico del país", ha afirmado Adrià Allo, portavoz de Dignitat a les Vies.
Además, ha señalado que el servicio ferroviario "ha ido degradándose progresivamente en los últimos años" y que "todo el país es consciente de ello". Allo también ha comentado las nuevas incidencias que ocurrieron este lunes por la mañana: "Nos fuimos a dormir sin tenerlo todo claro", ha reconocido. "Hay que salir a la calle", ha remachado.
- La moda de la crianza positiva alarga el colecho: “Si tu hijo termina la primaria y sigue en tu cama, hay un problema”
- Nuevo desprendimiento en la línea R4 de Rodalies entre Cerdanyola y Sabadell
- El síndrome de las 'supermujeres': ¿por qué el éxito profesional las lleva a fracasar en el amor?
- Última hora del accidente de tren en Gelida, en directo | Los maquinistas reclaman un documento por escrito de Adif que garantice la seguridad para reanudar el servicio
- Una sorprendente tormenta con granizo barre varias comarcas de Catalunya
- Las mejores imágenes de la nevada que la borrasca Ingrid ha dejado este sábado en Catalunya
- El sacerdote jesuita Peris, abusador confeso de niños catalanes y bolivianos, no será juzgado
- Rodalies volverá a prestar servicio este lunes con el objetivo de atender al 80% de los usuarios