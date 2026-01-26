Las plataformas de usuarios de Rodalies preparan una manifestación de protesta: "Es una carga para el país"

Los usuarios de Rodalies están demostrando estos días una paciencia encomiable. Pero lo ocurrido este lunes, con un reinicio del servicio caótico y con una caída del centro de control de Adif, supera los límites. Por ello las plataformas de usuarios del ferrocarril están organizando una manifestación unitaria para protestar por el caos de Rodalies. Será en Barcelona, aunque la fecha se anunciará en las próximas horas. Las entidades convocantes quieren que también se sumen organizaciones civiles y económicas. "La situación de Rodalies es lamentable, es una carga para el desarrollo social y económico del país", ha afirmado Adrià Allo, portavoz de Dignitat a les Vies.

Además, ha señalado que el servicio ferroviario "ha ido degradándose progresivamente en los últimos años" y que "todo el país es consciente de ello". Allo también ha comentado las nuevas incidencias que ocurrieron este lunes por la mañana: "Nos fuimos a dormir sin tenerlo todo claro", ha reconocido. "Hay que salir a la calle", ha remachado.