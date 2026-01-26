Movilidad al límite
La Generalitat mantiene abiertas este lunes las barreras del peaje de la C-32 por el corte de la AP-7 y la interrupción de Rodalies
Última hora del accidente de tren en Gelida, en directo
Territori mantiene este lunes la decisión de que la C-32 sur siga siendo gratuita mientras la situación en Rodalies no se normalice y la AP-7 siga cortada en sentido Tarragona desde Martorell y hasta Vilafranca.
El Servei Català del Trànsit (SCT) anunció la semana pasada que levantaba las barreras de los peajes de la C-32 Sur, en ambos sentidos de la marcha, cuando Rodalies suspendió todo el servicio con el fin de revisar la seguridad de la línea férrea tras el accidente mortal del martes por la noche en Gelida (Barcelona), cuando un muro de contención cayó sobre la vía del tren al paso de un convoy. “Cuando se recupere el servicio de Rodalies, esta vía dejará de ser gratis”, afirmó Lamiel.
Este lunes, a primera hora, Trànsit levantó de nuevo las barreras para aligerar la circulación en las carreteras, más saturadas por las incidencias continuas en Rodalies y la falta de habilitación total de la AP-7.
Suscríbete para seguir leyendo
- La moda de la crianza positiva alarga el colecho: “Si tu hijo termina la primaria y sigue en tu cama, hay un problema”
- Nuevo desprendimiento en la línea R4 de Rodalies entre Cerdanyola y Sabadell
- El síndrome de las 'supermujeres': ¿por qué el éxito profesional las lleva a fracasar en el amor?
- Una sorprendente tormenta con granizo barre varias comarcas de Catalunya
- Las mejores imágenes de la nevada que la borrasca Ingrid ha dejado este sábado en Catalunya
- El sacerdote jesuita Peris, abusador confeso de niños catalanes y bolivianos, no será juzgado
- Rodalies volverá a prestar servicio este lunes con el objetivo de atender al 80% de los usuarios
- Última hora del accidente de tren en Gelida, en directo | Los maquinistas reclaman un documento por escrito de Adif que garantice la seguridad para reanudar el servicio