Movilidad al límite

La Generalitat mantiene abiertas este lunes las barreras del peaje de la C-32 por el corte de la AP-7 y la interrupción de Rodalies

Última hora del accidente de tren en Gelida, en directo

La autopista C 32.

La autopista C 32. / FERRAN NADEU

Germán González

Germán González

Territori mantiene este lunes la decisión de que la C-32 sur siga siendo gratuita mientras la situación en Rodalies no se normalice y la AP-7 siga cortada en sentido Tarragona desde Martorell y hasta Vilafranca.

El Servei Català del Trànsit (SCT) anunció la semana pasada que levantaba las barreras de los peajes de la C-32 Sur, en ambos sentidos de la marcha, cuando Rodalies suspendió todo el servicio con el fin de revisar la seguridad de la línea férrea tras el accidente mortal del martes por la noche en Gelida (Barcelona), cuando un muro de contención cayó sobre la vía del tren al paso de un convoy. “Cuando se recupere el servicio de Rodalies, esta vía dejará de ser gratis”, afirmó Lamiel.

Este lunes, a primera hora, Trànsit levantó de nuevo las barreras para aligerar la circulación en las carreteras, más saturadas por las incidencias continuas en Rodalies y la falta de habilitación total de la AP-7.

