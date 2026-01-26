La imagen del espacio que sorprende: un 'anillo' enorme donde podrían nacer nuevos planetas

Astrónomos que trabajan con el telescopio espacial 'Hubble' de la NASA han captado la imagen del disco protoplanetario más grande jamás observado alrededor de una estrella joven.

Por primera vez en luz visible, el telescopio ha revelado una estructura caótica, turbulenta y sorprendentemente asimétrica, con filamentos de material que se elevan muy por encima y por debajo del disco, mucho más de lo visto en cualquier otro sistema similar.

Los resultados, publicados en 'The Astrophysical Journal', representan un nuevo hito para 'Hubble' y aportan pistas clave sobre cómo pueden formarse planetas en entornos extremos.

Un disco gigantesco y desconcertante

El sistema, denominado IRAS 23077+6707 y apodado 'Chivito de Drácula', se encuentra a unos 1.000 años luz de la Tierra y abarca 644.000 millones de kilómetros, lo que equivale a 40 veces el diámetro de nuestro sistema solar hasta el borde del cinturón de Kuiper.

El disco es tan grande que oscurece por completo a la estrella joven que alberga en su interior, la cual podría ser una estrella masiva y caliente o incluso un sistema binario.

Su tamaño y estructura lo convierten no solo en el mayor disco de formación planetaria conocido, sino también en uno de los más inusuales.

“El nivel de detalle que estamos viendo es raro en las imágenes de discos protoplanetarios”, ha señalado Kristina Monsch, autora principal del estudio.

“Este sistema nos ofrece una perspectiva excepcional para rastrear sus subestructuras en luz visible con un detalle sin precedentes”.

Una asimetría que intriga a los astrónomos

Uno de los aspectos más llamativos del “Chivito de Drácula” es su asimetría extrema. Las imágenes muestran que los filamentos verticales solo aparecen en un lado del disco, mientras que el otro presenta un borde limpio y sin estructuras visibles.

Esta distribución desigual sugiere que el disco está siendo moldeado por procesos dinámicos, como la caída reciente de polvo y gas o interacciones con su entorno.

“Nos sorprendió ver lo asimétrico que es este disco”, ha afirmado el coinvestigador Joshua Bennett Lovell.

“Hubble nos ha dado un asiento de primera fila para observar procesos caóticos que aún no comprendemos del todo”.

Un posible sistema planetario en gestación

Como ocurre en todos los sistemas jóvenes, los planetas se forman a partir del gas y el polvo que rodean a la estrella. En este caso, el disco podría ser una versión ampliada de nuestro sistema solar primitivo.

Con una masa estimada entre 10 y 30 veces la de Júpiter, contiene material suficiente para formar varios gigantes gaseosos.

“En teoría, IRAS 23077+6707 podría albergar un vasto sistema planetario”, explicó Monsch.

“Aunque los entornos masivos pueden diferir, los procesos subyacentes probablemente sean similares”.

Las nuevas imágenes abren la puerta a estudiar cómo se forman los planetas en condiciones extremas y cómo evolucionan estos discos a lo largo del tiempo.

Hubble, tres décadas revelando el universo

El telescopio espacial 'Hubble', operativo desde hace más de treinta años, continúa ofreciendo descubrimientos que transforman nuestra comprensión del cosmos.

La misión es una colaboración entre NASA y la Agencia Espacial Europea (ESA), con operaciones gestionadas desde el Centro de Vuelo Espacial Goddard y el Instituto de Ciencias del Telescopio Espacial en Baltimore.

El “Chivito de Drácula” se suma ahora a la larga lista de hitos del observatorio, consolidándose como un laboratorio natural único para estudiar el nacimiento de nuevos mundos.