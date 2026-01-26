Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
RodaliesRonda de DaltAccidente CórdobaTrumpMineápolisCBPCrimen en SuecaTemporalBarceloneandoMamarazzis
instagramlinkedin

Temporal

Suspendidos los trenes en Vigo, Ourense y Santiago por la borrasca Joseph

Archivo - Un tren de la línea AVE Madrid-Galicia a su paso por una zona quemada por los incendios, a 21 de agosto de 2025, en A Gudiña, Ourense, Galicia (España).

Archivo - Un tren de la línea AVE Madrid-Galicia a su paso por una zona quemada por los incendios, a 21 de agosto de 2025, en A Gudiña, Ourense, Galicia (España). / Carlos Castro - Europa Press - Archivo

Redacción

Barcelona
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

 El Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) ha informado este lunes de que por condiciones meteorológicas adversas, se encuentra suspendido el servicio de trenes entre Ourense y Santiago, y entre Ourense y Vigo-Guixar.

Por su parte, Renfe ha indicado que los trenes de media distancia con llegada/salida desde o hasta Vigo Guixar se desviarán por Urzaiz con servicio por carretera para las estaciones intermedias.

En un comunicado, la compañía pública señala que esta suspensión no afecta a los trenes de media distancia del Eje Atlántico Vigo Urzaiz-Santiago-A Coruña, que circulan de forma habitual.

Servicios alternativos por carretera

Asimismo, informa de que los servicios que se prestan por la línea del Miño: Ourense-Vigo Guixar, Vigo Guixar-Ponferrada -en el trayecto hasta Ourense- y Ourense-Vigo Guixar, también se prestarán con un servicio alternativo por carretera.

Noticias relacionadas

También tendrá servicio alternativo por carretera, la relación entre Ourense-Lalín-Santiago, por la línea convencional; mientras que no tienen servicio alternativo las cercanías Ferrol-Ortigueira y la media distancia Cudillero-Ferrol.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La moda de la crianza positiva alarga el colecho: “Si tu hijo termina la primaria y sigue en tu cama, hay un problema”
  2. Nuevo desprendimiento en la línea R4 de Rodalies entre Cerdanyola y Sabadell
  3. El síndrome de las 'supermujeres': ¿por qué el éxito profesional las lleva a fracasar en el amor?
  4. Última hora del accidente de tren en Gelida, en directo | Los maquinistas reclaman un documento por escrito de Adif que garantice la seguridad para reanudar el servicio
  5. Una sorprendente tormenta con granizo barre varias comarcas de Catalunya
  6. Las mejores imágenes de la nevada que la borrasca Ingrid ha dejado este sábado en Catalunya
  7. El sacerdote jesuita Peris, abusador confeso de niños catalanes y bolivianos, no será juzgado
  8. Rodalies volverá a prestar servicio este lunes con el objetivo de atender al 80% de los usuarios

Directo | Caos en Rodalies: el reinicio accidentado del servicio colapsa carreteras y desespera a los viajeros

Directo | Caos en Rodalies: el reinicio accidentado del servicio colapsa carreteras y desespera a los viajeros

La IA puede revivir a los muertos de tres formas diferentes a través de avatares

La IA puede revivir a los muertos de tres formas diferentes a través de avatares

Sanidad firma un acuerdo con los sindicatos para el nuevo Estatuto Marco del personal sanitario

Sanidad firma un acuerdo con los sindicatos para el nuevo Estatuto Marco del personal sanitario

Catalunya activa el decreto de teletrabajo y recuerda que quienes no llegan a tiempo al trabajo tienen derecho a un permiso

Catalunya activa el decreto de teletrabajo y recuerda que quienes no llegan a tiempo al trabajo tienen derecho a un permiso

La FP gana prestigio social, pero todavía tiene dos frenos: el desconocimiento de la FP dual y la escasa orientación

La FP gana prestigio social, pero todavía tiene dos frenos: el desconocimiento de la FP dual y la escasa orientación

Las viviendas construidas con criterios Passivhaus reducen a la mitad el gas radón en España

Las viviendas construidas con criterios Passivhaus reducen a la mitad el gas radón en España

Suspendidos los trenes en Vigo, Ourense y Santiago por la borrasca Joseph

Suspendidos los trenes en Vigo, Ourense y Santiago por la borrasca Joseph

Una fisura en la línea del AVE Madrid-Barcelona limita la velocidad a 80 km/h en un tramo en Tarragona