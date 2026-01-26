Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Sanidad firma un acuerdo con los sindicatos para el nuevo Estatuto Marco del personal sanitario

Uno de los sindicatos médicos ha avanzado que se sienten "infrarrepresentados" en las negociaciones y que el acuerdo alcanzado les parece un "grave error"

La ministra de Sanidad, Mónica García.

La ministra de Sanidad, Mónica García. / A. Pérez Meca - Europa Press - Archivo

EFE

Madrid
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

La ministra de Sanidad, Mónica García, ha anunciado este lunes que ha firmado el acuerdo con los sindicatos del ámbito de la negociación para el nuevo Estatuto Marco.

"Han sido años, muchas reuniones, muchas mesas de negociación y un texto muy complejo que llevaba sin tocarse 22 años", ha señalado García, quien ha reivindicado que el diálogo "es el único camino".

No obstante, antes de este anuncio, en declaraciones a EFE Televisión, uno de los sindicatos médicos ha avanzado que se sienten "infrarrepresentados" en las negociaciones y que el acuerdo alcanzado hoy les parece un "grave error".

