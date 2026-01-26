Acuerdo
Sanidad firma un acuerdo con los sindicatos para el nuevo Estatuto Marco del personal sanitario
Uno de los sindicatos médicos ha avanzado que se sienten "infrarrepresentados" en las negociaciones y que el acuerdo alcanzado les parece un "grave error"
EFE
Madrid
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico
La ministra de Sanidad, Mónica García, ha anunciado este lunes que ha firmado el acuerdo con los sindicatos del ámbito de la negociación para el nuevo Estatuto Marco.
"Han sido años, muchas reuniones, muchas mesas de negociación y un texto muy complejo que llevaba sin tocarse 22 años", ha señalado García, quien ha reivindicado que el diálogo "es el único camino".
No obstante, antes de este anuncio, en declaraciones a EFE Televisión, uno de los sindicatos médicos ha avanzado que se sienten "infrarrepresentados" en las negociaciones y que el acuerdo alcanzado hoy les parece un "grave error".
- La moda de la crianza positiva alarga el colecho: “Si tu hijo termina la primaria y sigue en tu cama, hay un problema”
- Nuevo desprendimiento en la línea R4 de Rodalies entre Cerdanyola y Sabadell
- El síndrome de las 'supermujeres': ¿por qué el éxito profesional las lleva a fracasar en el amor?
- Última hora del accidente de tren en Gelida, en directo | Los maquinistas reclaman un documento por escrito de Adif que garantice la seguridad para reanudar el servicio
- Una sorprendente tormenta con granizo barre varias comarcas de Catalunya
- Las mejores imágenes de la nevada que la borrasca Ingrid ha dejado este sábado en Catalunya
- El sacerdote jesuita Peris, abusador confeso de niños catalanes y bolivianos, no será juzgado
- Rodalies volverá a prestar servicio este lunes con el objetivo de atender al 80% de los usuarios