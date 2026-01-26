Rodalies vive una nueva jornada de caos, sin fecha de vuelta a la normalidad

Suma y sigue. Este lunes debía ser, por tercera vez, el del "retorno progresivo" de Rodalies a la normalidad desde el fatídico accidente de hace una semana en Gelida. Lejos, muy lejos de suceder, la reapertura del servicio, tras el nuevo apagón del fin de semana, se ha convertido más bien en otra pesadilla para los usuarios que intentaron ir a coger el tren. Informados de que Rodalies se ponía en marcha, acudieron a las estaciones y se encontraron con que toda la red volvía a paralizarse. Una incidencia técnica en el centro de control de Adif en la estación de França de Barcelona volvió a complicar el servicio de trenes de Rodalies y Regionals en Catalunya, con dos interrupciones a primera hora que provocaron la suspensión de la circulación de los convoyes.

Renfe intentó recuperar el servicio, pero toda la red se vio alterada, a lo que se sumaron después otros dos nuevos desprendimientos de tierra que interrumpieron la circulación en la R11 entre Caldes de Malavella y Girona; y en la R1 en Arenys de Mar, que obligaron a ampliar los servicios de transporte en autobús. El Govern activó de nuevo el decreto de teletrabajo y recomendó minimizar la movilidad. Ante la falta de trenes, los accesos de Barcelona registraron largas retenciones, con nueve kilómetros en la A2 y 10 en las rondas.

Este martes se retoma el plan de movilidad que debía haber funcionado este lunes con el objetivo de atender al 80% de los usuarios, a través de la circulación de trenes en las líneas R1, R2 y R4, con autobuses allí donde haya tramos fuera de servicio. Además, desde este martes ya estarán disponibles los títulos gratuitos anunciados por el Govern para los próximos 30 días. Se podrá obtener este abono de 10 viajes y multipersonal en las máquinas de autoventa y en las taquillas. Si se agota, se puede solicitar otro siempre y cuando la petición esté circunscrita al periodo de gratuidad.

Renfe y Adif

Los usuarios volvieron a ser las víctimas del caos ferroviario. Y ante todo el despropósito, por fin los presidentes de Adif, Luis Pedro Marco, y Renfe, Álvaro Fernández Heredia, comparecieron para dar explicaciones. A las preguntas de cuándo se prevé contar con una red plenamente recuperada, aseguraron que trabajan para devolver el servicio a la normalidad. "Tenemos las bases para activar la red cuanto antes, este es el principio del fin. Tenemos la capacidad", aseguró el presidente de Adif. Sin embargo, rehusaron poner una fecha concreta.

La meteorología adversa, "que ha paralizado este lunes también la red de Galicia", sumado a que "Catalunya tiene una red amplia y una orografía complicada", dificultan las tareas, explicó Marco. Precisamente, añadieron, en los próximos días se esperan nuevas lluvias, por lo que el servicio, han dejado entrever, se podría ver resentido de nuevo.

330 técnicos examinan la red

Según las explicaciones del presidente de Adif, interrumpir un tramo por desprendimiento no significa dejar de operar. Cerca de 330 personas están examinando la red y poniendo especialmente el foco en los 26 puntos críticos (cifra que va variando según el momento) en los que se ha detectado mayor vulnerabilidad. Se trata de técnicos de Adif, junto con los que ha ofrecido de apoyo la Generalitat.

En caso de episodio de lluvias, los técnicos “constatan si ha cambiado el nivel de riesgo" en esos puntos, "se vuelve a certificar la seguridad en esos tramos y se retoma la circulación”, en una nueva operativa en la que por primera vez se ha incluido a los maquinistas en la toma de decisiones. “Los maquinistas son parte activa en el momento de reabrir una línea”, señaló el responsable de Adif.

Centro de Control

Sin embargo, los nuevos problemas que a primera hora bloquearon la circulación del sistema ferroviario fueron completamente ajenos a la meteorología y a los desprendimientos. El presidente de Adif explicó que el centro de control se "autobloqueó" a las 6.20 horas por algún efecto ajeno a la infraestructura que impidió tener un control seguro de todas las operaciones ferroviarias.

Se trata del sistema que controla que las vías, semáforos y frenos de emergencia funcionen, por lo que se reseteó. Media hora más tarde se recuperó el servicio, pero, para entonces "los trenes no estaban en su sitio" y se "tarda horas en volver a operar normalmente”, admitió Marco.

De hecho, el presidente de Adif aseguró que se trata de un sistema de primer nivel, renovado en 2018, el cual también es utilizado por el metro de Barcelona y los Ferrocarrils de la Generalitat. Sin embargo, es la tercera vez que el centro de control de Adif cae en el último mes y medio y paraliza todos los trenes en Catalunya: ya colapsó el mismo día 20, horas antes del fatídico accidente de Gelida, y el pasado 4 de diciembre.

De momento, se siguen investigando las causas de la caída del sistema. Y aunque a primera hora de la mañana el ministro de Transportes, Óscar Puente, señaló que no se descartaba el sabotaje o el ciberataque como posible causa de la incidencia, por la tarde, José Antonio Santano, secretario de Estado de Transportes, descartó esta última posibilidad en un "99%".

Nueva jornada de caos en Rodalies por la cancelación de trenes a primera hora de la mañana por una avería en el centro de control. En la foto, unos pasajeros junto a un tren parado en un anden de la estación de Sants a las 7.23 , que ha anunciado su salida pero se ha cancelado Fotografía de Ferran Nadeu / Ferran Nadeu / EPC

A pesar de la falta de fecha para la vuelta a la normalidad de Rodalies, Santano, sí avanzó que las primeras líneas que recuperarán plenamente el servicio serán la R1 del Maresme y la R2. Ambas son una prioridad porque entre las dos suman 300.000 de los 400.000 usuarios diarios de Rodalies.

Durante el día se sucedieron las reuniones a dos bandas. Por un lado, las del Centre de Coordinació Operativa de Catalunya (CECAT), con la participación del Govern, los presidentes de Renfe y Adif y el secretario de Estado de Transportes, y por otra las de Renfe y Adif. En el CECAT, el Govern exigió a Renfe y Adif responsabilidades inmediatas. Finalmente, rodaron cabezas: las del director operativo de Renfe, Josep Enric Garcia Alemany, y la del responsable de mantenimiento de Adif, Raúl Míguez Bailo.

Gabinete de crisis

Este martes el CECAT volverá a reunirse a primera hora para seguir la crisis. Antes de trascender la ampliación del Pla de Rodalies, la consellera de Territori, Sílvia Paneque, ya indicó que se requerirá más personal y más recursos que se vehicularán a través de este programa y del Fondo Climático. Paneque consideró fundamental centrarse en el mantenimiento preventivo de toda red para que, en momentos de meteorología adversa, no sea tan vulnerable.

El CECAT volverá a reunirse el martes por la mañana en la Conselleria de Territori para dar cuenta de todo lo que se está haciendo para intentar redireccionar una crisis que empezó justo hace una semana, con el accidente que costó la vida al joven maquinista en prácticas en Gelida.