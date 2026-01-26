El deterioro de la red de Rodalies lleva a varios ayuntamientos a urgir a Adif que revise muros, puentes y taludes

La caída de un muro que mató a un maquinista en Gelida el pasado martes, añadido a los aludes y las muestras de deterioro que han sumido a los trenes de Rodalies en la parálisis y el caos en los últimos días, han llevado a varios ayuntamientos catalanes a apremiar a chequear la infraestructura ferroviaria en sus municipios antes los signos de desgaste y se acometan reparaciones, con apelaciones directas a Adif incluidas. Algunas de las peticiones no son nuevas en absoluto, pero el accidente mortal en la línea R4 y las inspecciones de la última semana para detectar focos de riesgo en la red han redoblado las reclamaciones de algunas alcaldías.

Es el caso de Sitges, donde el ayuntamiento ha vuelto a exigir una “actuación inmediata” tras haber levantado ya la voz de alarma en agosto pasado. Por entonces, la alcaldesa, Aurora Carbonell, envió una carta al presidente de Adif, Pedro Marco de la Peña, para advertir de la “situación insostenible derivada de la falta de mantenimiento y respuesta” que afeó al gestor ferroviario. En el escrito, la edila de ERC dio cuenta de la “caída de muros en el paso inferior de la estación”, los “desprendimientos de hormigón en los túneles” y el “riesgo estructural” diagnosticado en el talud de la vía sobre la Cala Morisca, entre otras deficiencias.

“En aquel momento, tuvimos un desprendimiento importante y, cuando llueve, va pasando”, responde la alcaldesa a EL PERIÓDICO. Añade que en un tramo de vía próximo a Vilanova i la Geltrú se han detectado corrimientos de tierra “más pequeños”. “Entiendo que, cuando ocurre, alguna cosa hacen para que no continúe la incidencia, pero nunca nos comunican lo que hacen, pero no funciona porque vuelve a desprenderse o solo es un parche, porque seguimos recibiendo avisos de vecinos de ese entorno de que da miedo y parece que el talud se vaya a desprender”, abunda.

Además, Carbonell afirma que, en algún caso, el consistorio ha acabado asumiendo trabajos que competían al gestor. Menciona algún refuerzo en paredes de túneles bajo los raíles y la retirada de árboles talados cerca de las vías. “Hay pasos debajo de la vía que están muy dejados y hemos avisado antes de que haya una desgracia, porque hay grietas o se están descalzando”, observa. La edila previene de que “no hay que ser alarmista”. “Pero recibimos muchas quejas de usuarios y fotografías de mal estado, con el agravio añadido de que tenemos un peaje para ir a Barcelona de ocho euros, con lo que la gente necesita este servicio público”, subraya.

Andén en la estación de Rodalies de Sitges, en una imagen de archivo. / JORDI OTIX / EPC

La alcaldesa asegura que, tras la misiva que hizo pública en verano pasado, tres representantes de Adif acudieron al Ayuntamiento de Sitges en octubre: “Señalábamos asuntos graves, como el talud, y otras puntuales, como la presencia de ratas o suciedad en algunos puntos o un ascensor que no funciona. Inmediatamente después de la reunión, se desbrozó y se arregló alguna cosa pequeña, pero de las grandes, como el talud, nunca nos han vuelto a decir nada”. Carbonell acusa de opacidad y falta de inversión a la empresa de la que dependen las instalaciones de la red ferroviaria.

Derrumbes “reiterados”

En paralelo, el Ayuntamiento de Girona ha anunciado este lunes que presentará un requerimiento a Adif para instarle a que haga un examen “sincero”, “exhaustivo” e “inmediato” de la infraestructura de la R11, que cruza la ciudad de norte a sur. El gobierno municipal (formado por Guanyem Girona, Junts y ERC) ha advertido que se producen “desprendimientos reiterados” en la línea de trenes regionales, que conecta Barcelona con Cerbère (Francia), pasando por la capital gerundense.

El equipo encabezado por el alcalde Lluc Salellas aboga por que se compruebe “en especial el viaducto y también la zona que continúa posteriormente alzada en la zona de Pedret y Pont Major”. El ejecutivo local critica “la falta de inversiones que ha sufrido la infraestructura de manera histórica”.

El viaducto de Girona, en 2024, con el paso interior vallado tras caer trozos de hormigón. / MARC MARTI FONT / DDG

Asimismo, el Ayuntamiento de Girona declara su preocupación por la “situación caótica vivida en la última semana” en el servicio de Rodalies. El tripartito gobernante ha solicitado garantías de que los convoyes transitan con seguridad por la ciudad.

Pared agrietada y puente dañado

Por otro lado, el Ayuntamiento de Sant Adrià de Besòs tramita un requerimiento de urgencia por una grieta que abre un extremo de un muro de arriba a abajo en las inmediaciones de un puente por donde los trenes de Rodalies de la R1 circulan y justo enfrente de los laterales de la Ronda Litoral. El boquete, por donde entra bien una mano en su mitad superior, ha llamado la atención a vecinos de la zona en los últimos días, tras el siniestro de Gelida al hundirse una pared. "Cualquier día se vendrá abajo", teme un residente de la zona.

Fuentes del consistorio de la ciudad metropolitana -administrada por el PSC- expresan que no se tiene constancia de que la brecha haya crecido últimamente a causa de la cadena reciente de temporales. De hecho, la hendidura es patente desde hace algunos años. En cualquier caso, el ayuntamiento indica que ha efectuado una inspección ocular en los últimos días y cursa una petición de actuación perentoria “por prevención”.

La grieta en un muro en Sant Adrià de Besòs, con la vía de Rodalies al fondo y en las inmediaciones de la Ronda Litoral. / EL PERIÓDICO

El gobierno local se ha dirigido por ahora al Área Metropolitana de Barcelona, encargada del mantenimiento de las rondas. En principio, la tapia se halla dentro de su ámbito y el consistorio solicita para que determine si es de su responsabilidad o de Adif. “La administración a quien le corresponda ha de revisar sus infraestructuras”, apelan fuentes municipales.

El Ayuntamiento de Cubelles es otro de los que está rogando revertir defectos visibles en el mobiliario por donde pasan los trenes. La alcaldesa, Rosa Fonoll (Unitat Cubellenca), ha remitido a Adif las imágenes que una ciudadana ha facilitado al consistorio, que evidencian el estado degradado de un puente ferroviario a su paso por el municipio. Avisa también de la presencia de socavones, oxidaciones y desprendimientos.

A su vez, la alcaldesa ha pedido información e informes al respecto a la empresa pública. El ayuntamiento de la población del Garraf comenta que hace años que mantiene contactos con Adif para demandar reformas. Señala que, en los dos últimos años, se han hecho arreglos en un par de puentes. En uno se tuvo que colgar una red para evitar la caída de cascotes. A la par, destaca que sigue sin intervenirse en el principal viaducto ferroviario de la localidad, cercano a la desembocadura del río Foix.