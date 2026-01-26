El segundo pueblo más rico de Castilla y León pagará menús a domicilio a sus mayores para evitar que se vayan del municipio

La lucha contra la despoblación en las zonas rurales de España exige aguzar el ingenio al máximo y probar todo tipo de medidas para evitar que la gente abandone sus pueblos. En ello está Cardeñajimeno (1.185 habitantes), en el alfoz de Burgos, que ha sacado a concurso una licitación para ofrecer el servicio de catering (comida a domicilio) a las personas mayores de la localidad y de San Medel, una pedanía dependiente del Consistorio.

El segundo municipio más rico de Castilla y León, conocido como el 'pueblo de los médicos', por la amplia presencia entre sus vecinos de sanitarios que trabajan en el Hospital de Burgos, busca así frenar la sangría de habitantes (se ha reducido en 20 su número desde hace tres años).

84 personas mayores de 70 años

De acuerdo al pliego de cláusulas administrativas de la licitación publicada en el Portal de Contratación de la diputación de Burgos, la descripción del procedimiento es "favorecer la permanencia en el medio habitual de la persona mayor y evitar la despoblación". En total, de acuerdo al Instituto Nacional de Estadística, la localidad tiene 84 personas mayores de 70 años -tiene incluso un vecino centenario-

La cuantía anual del contrato, según los pliegos, será de 16.500 euros, con un precio máximo por menú de 9,60 euros (IVA incluido). Se calcula que a lo largo del año se podrían proporcionar un máximo de 1.700 menús al año, aunque la cifra podría variar en función de las personas que lo soliciten.

"El precio total del contrato dependerá del número de menú efectivamente solicitados por el Ayuntamiento de Cardeñajimeno, que estará determinada por la demanda del servicio y relación de usuarios beneficiario del mismo", precisa el pliego.

El presente contrato se adjudica por el periodo de una anualidad, con posibilidad de una prórroga anual mediante acuerdo expreso del órgano de contratación.

Transporte en vehículos frigoríficos

Una de las obligaciones técnicas del adjudicatario será que sus unidades logísticas de elaboración de las comidas reúnan los requisitos administrativos y sanitarios que exige la normativa vigente y que se realice el transporte de la comida para su distribución a los domicilios de los usuarios en vehículos frigoríficos adecuados para mantener la cadena de frío.

La distribución se realizará en el domicilio del usuario, "en cajas individuales que aseguren su correcta distribución, precintadas adecuadamente e incluirán en su interior primer plato, segundo plato, postre y pan". La licitación precisa que "con prescripción médica" el adjudicatario deberá elaborar diferentes tipos de dieta: hiposódica, hipocalórica, para hipertensos, para diabéticos, dieta blanda, dieta triturada, etc.