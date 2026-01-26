Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Caos en la movilidad en Catalunya

El portavoz de Adif, Salvador Almenar: "No descartamos hipótesis ante el problema informático que ha cortado dos veces Rodalies"

Pasajeros en la estación de Sants de Barcelona, a la espera de que se reanude el servicio de trenes de Rodalies

Pasajeros en la estación de Sants de Barcelona, a la espera de que se reanude el servicio de trenes de Rodalies

El director del gabinete de presidencia, comunicación y relaciones institucionales de Adif, Salvador Almenar, ha expresado que no descarta "ninguna hipótesis" ante el problema informático en el centro de control de Adif en la Estació de França (Barcelona) que ha cortado dos veces Rodalies este lunes.

Ha explicado que ha habido un fallo en el sistema de comunicación del centro de control de la Estació de França (Barcelona) que "ha obligado, por una cuestión de seguridad, a detener los trenes en estaciones" y que se están investigando sus motivos, ha dicho en una entrevista en Catalunya Ràdio recogida por Europa Press.

Preguntado por si los motivos pueden ser los mismos que provocaron los cortes en el servicio de la semana pasada, ha señalado que "en principio no", ya que atribuye dicho cortes a consecuencias del temporal y de afectaciones en las infraestructuras.

