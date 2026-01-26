El portavoz de Adif, Salvador Almenar: "No descartamos hipótesis ante el problema informático que ha cortado dos veces Rodalies"

El director del gabinete de presidencia, comunicación y relaciones institucionales de Adif, Salvador Almenar, ha expresado que no descarta "ninguna hipótesis" ante el problema informático en el centro de control de Adif en la Estació de França (Barcelona) que ha cortado dos veces Rodalies este lunes.

Ha explicado que ha habido un fallo en el sistema de comunicación del centro de control de la Estació de França (Barcelona) que "ha obligado, por una cuestión de seguridad, a detener los trenes en estaciones" y que se están investigando sus motivos, ha dicho en una entrevista en Catalunya Ràdio recogida por Europa Press.

Preguntado por si los motivos pueden ser los mismos que provocaron los cortes en el servicio de la semana pasada, ha señalado que "en principio no", ya que atribuye dicho cortes a consecuencias del temporal y de afectaciones en las infraestructuras.