Caos en la movilidad en Catalunya
El portavoz de Adif, Salvador Almenar: "No descartamos hipótesis ante el problema informático que ha cortado dos veces Rodalies"
El director del gabinete de presidencia, comunicación y relaciones institucionales de Adif, Salvador Almenar, ha expresado que no descarta "ninguna hipótesis" ante el problema informático en el centro de control de Adif en la Estació de França (Barcelona) que ha cortado dos veces Rodalies este lunes.
Ha explicado que ha habido un fallo en el sistema de comunicación del centro de control de la Estació de França (Barcelona) que "ha obligado, por una cuestión de seguridad, a detener los trenes en estaciones" y que se están investigando sus motivos, ha dicho en una entrevista en Catalunya Ràdio recogida por Europa Press.
Preguntado por si los motivos pueden ser los mismos que provocaron los cortes en el servicio de la semana pasada, ha señalado que "en principio no", ya que atribuye dicho cortes a consecuencias del temporal y de afectaciones en las infraestructuras.
- La moda de la crianza positiva alarga el colecho: “Si tu hijo termina la primaria y sigue en tu cama, hay un problema”
- Nuevo desprendimiento en la línea R4 de Rodalies entre Cerdanyola y Sabadell
- El síndrome de las 'supermujeres': ¿por qué el éxito profesional las lleva a fracasar en el amor?
- Una sorprendente tormenta con granizo barre varias comarcas de Catalunya
- Las mejores imágenes de la nevada que la borrasca Ingrid ha dejado este sábado en Catalunya
- El sacerdote jesuita Peris, abusador confeso de niños catalanes y bolivianos, no será juzgado
- Rodalies volverá a prestar servicio este lunes con el objetivo de atender al 80% de los usuarios
- Última hora del accidente de tren en Gelida, en directo | Los maquinistas reclaman un documento por escrito de Adif que garantice la seguridad para reanudar el servicio