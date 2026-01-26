Ambiente de confusión y crispación entre los viajeros de Rodalies en Sants: "No entiendo muy bien qué está sucediendo"

El servicio de Rodalies y Media Distancia de Catalunya vuelve a sufrir una jornada caótica a raíz de las incidencias que afectan esta mañana al centro de control centralizado de Adif, y que repercuten en continuas suspensiones de la circulación de trenes.

El ambiente es de confusión y crispación en la estación de Sants. Aunque las pantallas y la megafonía seguían anunciando las próximas salidas, las puertas de acceso han permanecido cerradas y el personal de la estación no ha permitido la entrada de los usuarios.

En los andenes se han acumulado decenas de personas a la espera de sus trenes, con el desconcierto en las caras y mucha confusión por los mensajes contradictorios, probablemente debidos a la descoordinación en la difusión de la actualización de un servicio que funcionaba de manera tan inestable.

Rodalies con Tarragona

Mar, que esperaba el tren con destino a Reus, previsto para las 8:03, seguía esperando casi media hora después. “Llevo esperando 20 minutos y no veo que los trenes vayan puntuales. Uno de ellos ha estado parado más de diez minutos sin reanudar la marcha”, señala.

Una pasajera de Rodalies, Laura Bataller, ha explicado a TV3 que lleva una horas en un tren que salió de Tarragona, que tenía que llegar a las 7.39 horas a Barcelona y a las 8.19 seguía en Sitges paralizado. "Mi jefa es muy comprensiva, porque el problema es que cuando estés dentro del tren quizá no puedas volver a casa", ha explicado esta usuaria de Rodalies sud. "Pido fiabilidad, si el tren funciona, perfecto, si no, que pongan medidas alternativas, si no no podemos tomar decisiones".

Alta velocidad

Carolina explica que tenía que coger el AVE de Girona hasta Barcelona a las 6.30, pero finalmente ha llegado con una hora de retraso. Ahora espera un tren con dirección a la Estació de França que, aunque inicialmente estaba previsto para las 7.09, anuncia su salida a las 8:45.

“No entiendo muy bien qué está sucediendo. Solo espero llegar puntual a la cita que tengo en el consulado”, comenta.

Según el personal de la estación, debido a la interrupción del servicio, todas las líneas circulan con retrasos y fuera de horario. Las pantallas indican que la mayoría de los trenes acumulan demoras superiores a los 45 minutos.

Confusión y averías

Después de suspenderse el servicio de Rodalies hacia las 6.30 horas de esta mañana, apenas media hora después de su recuperación tras un fin de semana paralizado por el problema en el centro de control de Adif, el gestor de infraestructuras y Renfe anunciaban la resolución de la incidencia.

El portavoz de Renfe, Antonio Carmona, ha informado de que el servicio de Rodalies se había reanudado a las 7.05 horas al resolverse la incidencia técnica en el centro de control centralizado de Adif y que, de esta manera, los trenes habían empezado a circular de nuevo y el servicio se iría recuperando de forma progresiva.

No obstante, apenas 10 minutos después Renfe ha informado de que se ha vuelto a reproducir la incidencia en el centro de control de Adif y que se ha vuelto a suspender la circulación de trenes, que se ha mantenido paralizado hasta las 7.44 horas, cuando se ha retomado la circulación.