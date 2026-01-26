Clima adverso
La reactivación de la nevada obliga a Puigcerdà a suspender las clases
El temporal acumula 16 centímetros de nieve en la villa y una media de cinco centímetros alrededor de la cota de los mil metros en el resto de la comarca, obligando a circular con equipamientos en las carreteras altas.
Borrasca Ingrid, en directo: Catalunya y parte de España en alerta por la nieve y temporal
Miquel Spa
La reactivación de la nevada de madrugada ha complicado el inicio de los servicios básicos este lunes en la Cerdanya. A primera hora de la mañana, Puigcerdà se ha despertado con 16 centímetros de nieve acumulados, un fenómeno que ha dificultado la movilidad y ha obligado a suspender las clases y el transporte escolar en la comarca. Otros centros escolares de la comarca sí han abierto en función de su situación, aunque con algunas ausencias tanto de alumnos como de profesores que están sujetos al desplazamiento por carretera. La escuela Jaume I de Llívia ha abierto con normalidad, dado que la mayor parte de sus alumnos acuden a pie. El instituto escuela Mare de Déu de Talló de Bellver también ha abierto con cierta normalidad. Las líneas de transporte escolar de la comarca han quedado suspendidas.
Desde la madrugada la situación meteorológica ha estado marcada por una intensificación de las precipitaciones, con una temperatura de -0,1 ºC, lo que ha hecho que la nieve se mantuviera acumulada y se complicara la circulación en la vía pública. Las autoridades locales, siguiendo las recomendaciones de seguridad, han decidido suspender las actividades escolares y las clases en Puigcerdà, así como el transporte escolar en la Cerdanya.
Los servicios meteorológicos han indicado que la visibilidad es mala a causa de la nevada persistente, y las condiciones del tiempo continuarán complicando las tareas de limpieza y desplazamiento. Así lo recoge la tabla de medición, que a las 8 h reportaba una humedad relativa del 99% y una presión atmosférica de 1014 hPa, con cielo completamente cubierto y viento de mistral, según los datos del meteorólogo local Jordi Queralt.
En este escenario, la circulación de vehículos en las cotas altas queda restringida al uso de equipamientos especiales y con mucha precaución en las carreteras del valle: la GI-404 entre Alp y Das está cortada y es necesario circular con cadenas por la N-260 entre Planoles (Ripollès) y Guils de Cerdanya, además del Port del Cantó, que une el Alt Urgell y el Pallars Sobirà. Las autoridades han pedido a la ciudadanía extremar la precaución en la movilidad y han advertido que las condiciones pueden empeorar a lo largo del día.
La nevada ha dejado espesores desiguales en el resto de la Cerdanya, con mantos que acumulan alrededor de cinco centímetros en la cota de los mil metros, lo que comporta que los principales núcleos de población de la comarca han quedado afectados. En la parte más oriental del valle la nevada está siendo más copiosa, con espesores acumulados en el entorno de Llívia y Estavar que superan los veinte centímetros a primera hora de la mañana.
