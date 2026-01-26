El mapa más detallado hasta la fecha de la materia oscura desvela el esqueleto invisible que sostiene todo el universo

Durante siglos, los astrónomos han cartografiado el cielo como quien estudia la estructura de una ciudad observando solo la luz de las farolas encendidas de noche. El destello de los fanales, igual que la luz de estrellas y galaxias, ilumina solo una parte del espacio pero no permite vislumbrar todos aquellos rincones que, aun permaneciendo en la oscuridad, son los que realmente sostienen y organizan el espacio. Ahora, según anuncia la revista 'Nature Astronomy', un equipo internacional de investigadores ha logrado iluminar por primera vez la silueta completa de la ciudad cósmica invisible que sostiene todo el universo. El resultado es el mapa de la materia oscura más preciso obtenido hasta la fecha y que, según afirman sus autores, desvela detalles inéditos sobre los últimos 10.000 millones de años de historia de nuestro cosmos.

La materia oscura es uno de los grandes enigmas de la física moderna. Se calcula que ocupa alrededor del 85 % de toda la materia del universo pero, dado que no emite ni absorbe luz, resulta completamente invisible para los telescopios tradicionales. Su presencia se delata por su gravedad, que actúa como una mano invisible capaz de deformar el espacio y desviar la luz que viaja a través de él. Este fenómeno, conocido como lente gravitacional débil, ha sido utilizado durante años para estudiar su presencia en el cosmos. El problema es que, hasta ahora, los mapas obtenidos mediante el estudio de estas deformaciones de la luz solo habían permitido ver una parte muy pequeña del entramado cósmico ya que, en la práctica, solo proporcionaba información sobre las zonas iluminadas por las farolas cósmicas y olvidaba los misterios ocultos en la oscuridad.

El hallazgo permite radiografiar 250.000 galaxias y obtener información sobre cómo era el universo hace 10.000 millones de años

Ahora, un nuevo estudio liderado por la astrofísica italiana Diana Scognamiglio, del Jet Propulsion Laboratory de la NASA, ha logrado por primera vez ver lo que se escondía en las tinieblas del cosmos. Gracias a los datos recopilados por el Telescopio Espacial James Webb, su equipo analizó las formas de unas 250.000 galaxias situadas en una remota región del cosmos y la materia oscura que las rodean. Su análisis ha desvelado con un detalle sin precedentes de cientos de ecosistemas espaciales al más del doble de la resolución lograda hasta ahora por los mapas más exhaustivos elaborados hasta la fecha. Los astrónomos afirman que el salto es tan grande como pasar de una imagen borrosa a una fotografía de alta definición del universo.

Autopistas cósmicas invisibles

El mapa trazado por este trabajo desvela un paisaje cósmico complejo y fascinante. Según relatan los astrónomos, se observan cúmulos masivos de galaxias pero también filamentos de materia oscura que los conectan como puentes suspendidos, formando una red que recuerda a un gigantesco sistema de autopistas cósmicas. A lo largo de estas rutas se distribuyen el gas y las galaxias, mientras que en los nodos más densos nacen y crecen las grandes estructuras cósmicas. Incluso se detectan señales de cuando el universo tenía apenas unos 3.000 millones de años y pistas que permite estudiar cómo eran los entornos galácticos durante el periodo de máxima formación estelar, hace entre 8.000 y 11.000 millones de años.

Noticias relacionadas

El hallazgo coincide con el modelo cosmológico estándar, que explica que las galaxias se forman siguiendo la estructura invisible creada por la materia oscura

Los expertos afirman que esta imagen coincide con los postulados del modelo cosmológico estándar, según el cual las galaxias no se forman al azar sino siguiendo la estructura creada por la materia oscura. En este modelo, la materia visible, las estrellas y el gas cósmico no son las encargadas de dirigir el proceso sino que se limitan a ocupar los "andamios gravitatorios" construidos por la materia oscura. "Este trabajo proporciona un mapa extremadamente detallado que permite poner a prueba teorías sobre qué es realmente la materia oscura, analizar cómo cambian las galaxias según su entorno y entender mejor cómo se organiza el universo a gran escala", defienden los autores de este trabajo, en el que se desvela la belleza oculta del universo.