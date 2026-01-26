Dos nuevos desprendimiento en Rodalies cortan la circulación en Arenys y el servicio entre Caldes de Malavella y Girona

La circulación ferroviaria se encuentra interrumpida entre Caldes de Malavella y Girona por un posible desprendimiento sobre la vía, según ha informado Adif, que ha enviado operarios al lugar de la incidencia para realizar la revisión técnica correspondiente. El corte se ha realizado a petición de la policía local y afecta a la línea R11, que llega hasta Portbou y donde ya hay tramos que se realizan con servicio alternativo de autobús, como el de Blanes-Maçanet y el de Figueres-Portbou.

Fuentes del Ayuntamiento de Caldes han explicado que a las 12.30 del mediodía un vecino ha alertado a la policía local de un posible desprendimiento bajo el puente que atraviesa la urbanización Can Solà Gros por la avenida de Antoni Gaudí, que salva la vía del tren, que pasa por debajo.

Nuevo desprendimiento en Arenys

A primera hora se anunciaba que, en el caso de la R1, donde el tramo previsto en autobuses era de Blanes a Maçanet, finalmente se ha ampliado desde Arenys de Mar, a causa del fuerte viento, que habría provocado un pequeño desprendimiento entre Arenys de Mar y Canet. Por tanto, solo funcionan los trenes desde L’Hospitalet hasta Arenys de Mar.

Incendio de vegetación en Cubelles

La policía se ha desplazado hasta el lugar y ha alertado a Adif, que ha suspendido la circulación. Según las mismas fuentes municipales, el desprendimiento no afectaría a priori a la vía, pero sí ha caído tierra junto a ella.

Por otra parte, la circulación ferroviaria se ha suspendido durante un rato por un incendio de vegetación cercano a las vías en Cubelles. Adif ha informado del corte hacia las doce y media del mediodía y de la reanudación una hora más tarde. Fuentes de los Bomberos de la Generalitat han indicado que el incidente se ha producido a la altura del número 168 de la avenida Onze de Setembre de Cubelles y ha destinado una dotación. Una vez extinguido el fuego y revisada la infraestructura, los tenso han vuelto a circular.