Así funcionarán los billetes que permitirán viajar gratis en Rodalies desde este martes

El Gobierno y la Generalitat de Catalunya acordaron este domingo dispensar a los usuarios de Rodalies del pago de los viajes durante un mes, como compensación por los problemas del servicio, que ha llegado a ser interrumpido completamente dos veces desde el descarrilamiento de un tren en Gelida el pasado viernes.

Este lunes, los viajeros podían utilizar los trenes sin disponer de título de transporte, pero a partir de este martes será obligatorio disponer de uno, aunque gratuito. También, los abonos mensuales de Rodalies de Catalunya que hayan sido comprados con anterioridad ampliarán su vigencia según el período que se establezca.

A partir de este martes, los viajes requerirán de nuevos títulos gratuitos de transportes que se han diseñado especialmente para este periodo. Se trata de:

Abono gratuito de Rodalies Barcelona. Abono gratuito de 10 viajes, válido para todas las zonas del núcleo de Barcelona, con vaidez de 30 días desde el 26 de enero y que incluye 10 viajes que pueden ser usados por varias personas en cualquier trayecto de Rodalies de Barcelona. Una vez agotados, se puede solicitar un nuevo título.

Servicios regionales, regional exprés y media distancia. Abono gratuito de 10 viajes, por origen/destino seleccionados en el momento de la adquisición, también con validez durante 30 días, para cualquier trayecto de núcleo de Barcelona. Este título no es válido para Avant o Media Distancia que circula por la vía de Alta Velocidad Barcelona–Lleida, pero sí para el Avant Exprés Tortosa (excepto Camp de Tarragona). La formalización se puede realizar en la taquilla de las estaciones de origen.

Nuevos servicios especiales de Media Distancia por Alta Velocidad

Barcelona Sants – Camp de Tarragona – Lleida-Pirineus

Como refuerzo de la oferta habitual, se ponen en marcha cuatro nuevos servicios especiales gratuitos de Media Distancia por la línea de Alta Velocidad entre Barcelona y Lleida, con cuatro servicios adicionales. El billete será gratuito pero hay que realizar una reserva previa.

Los abonos de Media Distancia y el Abono Único no serán válidos en estos servicios.

Todos los billetes y abonos se pueden conseguir en las taquillas, las máquinas autoventa y algunos en la app y la web de Renfe.