Una escuela de Badalona debe indemnizar con 12.000 euros a una niña por permitir que sufriera humillaciones continuadas

La Sección Civil del Tribunal de Instancia número 6 de Badalona ha condenado a la Institució Cultural Laietània de Badalona a indemnizar con 12.000 euros a la familia de una alumna que sufrió acoso en el centro y por las redes sociales. La sentencia estima la demanda de los padres que reclamaron esa cantidad como daños morales al colegio por su responsabilidad al no evitar estas humillaciones.

En su resolución, la magistrada señala que en 2021 existió un hostigamiento hacia la menor durante meses con vejaciones y humillaciones continuadas por parte de otros alumnos, incluyendo insultos y calificativos sobre su aspecto físico, como “anoréxica” y expresiones despectivas como “marginada”, además de aislarla del grupo. También existió este acoso y vejación por redes sociales, como cuentas de TikTok, que fueron aportados al procedimiento.

La magistrada ha estimado los informes periciales en los que se indica que la menor sufrió ·discriminación por razón de su aspecto estético llamándola anoréxica, sin que se aplicaran recursos específicos sobre ello, sin que el centro priorizara un clima de respeto y de tolerancia abandonando el centro su condición de garantes".

La sentencia remarca que la alumna empezó a sufrir esta situación en febrero de 2021 pero que el protocolo antiacoso se activo meses más tarde "cuando las vejaciones habían ya sido múltiples". Por eso cree que "no se salvaguardo la integridad física y moral de la víctima por lo que finalmente se afectó la salud mental de la alumna teniendo finalmente que marcharse del centro".

La menor estuvo más de un año sufriendo este acoso y finalmente dejó de ir a la escuela después de que sufriera varias crisis de ansiedad. Para el tribunal en este caso se ha producido "un incumplimiento de la obligación" del centro de garantizar que no se produjera el acoso a la alumna.

Por eso, estima la demanda y condena a la escuela a indemnizar a los padres por los daños morales que quedan acreditados por los informes médicos aportados de la niña. La sentencia no es firme y prevé la posibilidad de interponer recurso de apelación en el plazo de 20 días.