En Directo
Temporal y riesgo de desabastecimiento
Borrasca Ingrid, en directo: Catalunya y parte de España en alerta por la nieve y temporal
La DGT restringe el paso de camiones y vehículos pesados en el noroeste peninsular por 'Ingrid'
La borrasca Ingrid ha puesto a España en alerta por un temporal de nieve en el noroeste peninsular. Galicia, Asturias, Cantabria, País Vasco, Castilla y León, Andalucía, Aragón, Castilla-La Mancha, Extremadura, Comunidad de Madrid, Navarra, Baleares, Murcia y Ceuta sufrirán este fin de semana los estragos de esta borrasca. En Catalunya, se espera otra jornada de lluvias generalizadas y nieve en cotas bajas, Además, la DGT ha restringido la circulación de vehículos de mercancías (cargados o no) de más de 7.500 kilogramos por determinados tramos de carreteras para garantizar las condiciones de seguridad y la circulación de los vehículos de emergencia. En total, más de 15 vías de alta capacidad pueden verse afectadas por el temporal, además de carreteras locales y comarcales.
EL PERIÓDICO abre un directo para contar la última hora de la borrasca Ingrid y del temporal de nieve, todas las claves y las últimas noticias sobre el posible desabatecimiento tras la prohibición de circular camiones en algunas vías.
Las estaciones de esquí del Pirineo acumulan más de tres metros de nieve
Las estaciones de esquí del Pirineo, tanto catalanas como andorranas y francesas, acumulan espesores que superan en algunos casos los tres metros gracias a las precipitaciones y temporales de estos días. Port-Ainé es la que presume de 330 centímetros en sus cotas más altas y su vecina Espot se queda en 280, aunque este lunes ha tenido cerrada las zonas más elevadas por viento y riesgo de aludes. En La Molina, los espesores se sitúan entre los 130 y los 230 centímetros, aunque el telecabina que enlaza con Masella ha permanecido cerrado en el arranque de semana por el riesgo fuerte de aludes. Vall de Núria acumula grosores de entre 90 y 140 centímetros, Boí de entre 190 y 270 y Vallter se encuentra cerrada por las acumulaciones de nieve y viento con el consiguiente peligro de avalanchas, sin que se pueda concretar por el momento la fecha de apertura, según informan desde FGC.
Consejos especiales para conducir con viento
Protección Civil ha recordado que estos días conviene conducir a baja velocidad, no detenerse en zonas por las que pueda discurrir gran cantidad de agua, circular preferentemente por carreteras principales y autopistas, no aparcar en zonas inundables, no atravesar tramos inundados, alejarse de ríos y torrentes y localizar los puntos altos de la zona. En el caso de fenómenos costeros y fuertes vientos, conviene asegurar puertas, ventanas y objetos que puedan caer a la vía pública y alejarse de cornisas, árboles, muros o edificaciones en construcción o grúas que puedan desprenderse.
En zonas marítimas se recomienda alejarse de la playa y de otros lugares bajos, no estacionar los vehículos en zonas que puedan verse afectadas por el oleaje, no arriesgarse para contemplar las imágenes espectaculares del fuerte oleaje, precaución al volante en la salida de túneles, en los adelantamientos y en el cruce con vehículos pesados y prestar atención a la posible presencia de obstáculos en la carretera.
Ante la nieve y las bajas temperaturas, las recomendaciones incluyen estar al tanto de las informaciones meteorológicas y de tráfico, si es imprescindible viajar tener especial cuidado con las placas de hielo y llevar en el coche ropa de abrigo y un teléfono móvil con batería y cargador. En caso de quedarse atrapado en la nieve, se aconseja permanecer en el coche, con la calefacción puesta y renovando cada cierto tiempo el aire. No hay que intentar resolver la situación por uno mismo, sino informar y esperar asistencia. Y si hay que detener el vehículo, siempre fuera de la calzada o en el arcén.
Protección Civil pide extrema prudencia por el temporal, con especial cuidado el miércoles
La Dirección General de Protección Civil y Emergencias ha pedido que se extremen las precauciones ante el temporal de lluvia, viento y nieve que causará esta semana la borrasca de gran impacto Joseph, con especial atención a la jornada del miércoles, cuando se producirá el episodio más significativo, con la formación y cruce de una mesobaja (baja presión de pequeño tamaño) sobre la península que originará un descenso térmico acusado, precipitaciones significativas, una bajada brusca de la cota de nieve y rachas muy fuertes de viento, que también pueden afectar a Baleares.
Desactivada la alerta por viento en Catalunya
Protecció Civil de la Generalitat ha desactivado la fase de alerta del Plan Especial de Emergencias por Riesgo de Viento (Vencat) que se activó por el viento que ha afectado a gran parte de Catalunya, "principalmente" al sur. El Servei Meteorològic de Catalunya ha registrado varias superaciones de los umbrales establecidos, destacando especialmente en el Tarragonès (Tarragona), con rachas de hasta 105 kilómetros por hora en Constantí y Miami Platja en Mont-roig del Camp, informa Protecció Civil en un comunicado este lunes.
Una tormenta de granizo sorprende al área de Barcelona
Una tormenta de granizo barre el área de Barcelona en una jornada en la que no se esperaban grandes chubascos. El día ha estado marcado por un cielo despejado y soleado, paisaje que ha cambiado por completo durante la tarde del domingo.
Más de 50mm de lluvia registrados el sábado en el Alt Empordà
En el norte del Alt Empordà se registraron ayer sábado más de 50mm de lluvia, 66mm en Espolla. La precipitación afectó todo Catalunya, con más de 20 mm en amplios sectores del territorio, y en forma de nieve en muchos lugares del interior y del prelitoral. Destacaron también los casi 51 mm en Portbou, los 34 mm en Ulldeter (Ripollès) o los 31 mm y 30 mm en Cardona y Montserrat respectivamente.
Joseph, la nueva borrasca con gran impacto que dejará copiosas lluvias a partir del lunes
Una nueva borrasca de alto impacto, denominada Joseph, dejará a partir de mañana lunes lluvias abundantes en buena parte de la península, nieve en las montañas, vientos intensos y temporal marítimo.
Así lo señala en su cuenta de X la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) que especifica que la borrasca ha sido nombrada por los expertos del Instituto Portugués del Mar y de la Atmósfera (IPMA).
Si bien se prevé que las precipitaciones puedan afectar a buena parte del país, lo peor estará en Galicia, en concreto en Pontevedra. En el interior de esta provincia las lluvias serán muy abundantes el lunes 26 y la madrugada del martes 27, lo que provocará que en el mapa de avisos se active el nivel rojo -el máximo- por peligro extraordinario.
Se podrán superar los 120 litros por metro cuadrado en 12 horas y la agencia prevé posibles inundaciones y crecidas, por lo que pide extremar las precauciones y seguir las recomendaciones de Protección Civil.
Más de 310 avisos a los Bombers y cerca de 1.200 llamadas al 112
Los Bombers de la Generalitat han recibido medio centenar de avisos por el temporal de nieve y lluvia en las últimas horas. Desde las 20.00 horas de ayer sábado hasta las 11.00 horas de este domingo, los Bombers han atendido este medio centenar de servicios, básicamente para retirar ramas o árboles caídos, así como por la presencia de piedras o desprendimientos en las carreteras. Destaca la caída de un árbol de grandes dimensiones en la calle Santiago Rusiñol de Cardedeu (Vallès Oriental) o un desprendimiento de tierra en la carretera ISR-12 en les Oluges (Segarra). En todo el episodio de nieve a cota baja y lluvia, los Bombers han recibido más de 310 avisos, principalmente de la Región de Emergencias Centre (86) y la Región de Emergencias de Tarragona (86).
Finalmente, el teléfono de emergencias 112 ha recibido desde el inicio del episodio hasta las 12 horas de este domingo un total de 1.190 llamadas referentes al temporal de nieve y lluvia. La mayoría de comunicaciones, principalmente por incidencias de tráfico y meteorología, se han hecho desde el Solsonès (121), el Baix Camp (88) y el Moianès (86).
La red viaria va recuperando la normalidad después de la nevada
En cuanto a las afectaciones viarias, el Servei Català de Trànsit (SCT) informa de que se va recuperando la normalidad en la mayoría de las vías. Las incidencias más destacadas son el corte de la C-28 en el puerto de la Bonaigua por riesgo de aludes, y de la BV-4031 en el coll de la Creueta por nieve, entre Castellar de n'Hug y Toses. Además, son necesarias las cadenas en un tramo de la C-38 en Molló (Ripollès), la N-141c entre Calders y Tona; y la C-462 en el coll de Port, entre la Coma i la Pedra y Tuixén.
Riesgo de aludes y torb en el Pirineo
El riesgo de aludes se mantiene fuerte (nivel 4 sobre 5) en los sectores de la Pallaresa, Prepirineo, Vessant Nord Cadí-Moixeró y Ter-Freser. Además, en alta montaña, el fenómeno del torb puede dificultar la visibilidad y provocar desorientación sobre el terreno.
