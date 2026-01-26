Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Borrasca Ingrid, en directo: Catalunya y parte de España en alerta por la nieve y temporal

La borrasca Ingrid ha puesto a España en alerta por un temporal de nieve en el noroeste peninsular. Galicia, Asturias, Cantabria, País Vasco, Castilla y León, Andalucía, Aragón, Castilla-La Mancha, Extremadura, Comunidad de Madrid, Navarra, Baleares, Murcia y Ceuta sufrirán este fin de semana los estragos de esta borrasca. En Catalunya, se espera otra jornada de lluvias generalizadas y nieve en cotas bajas, Además, la DGT ha restringido la circulación de vehículos de mercancías (cargados o no) de más de 7.500 kilogramos por determinados tramos de carreteras para garantizar las condiciones de seguridad y la circulación de los vehículos de emergencia. En total, más de 15 vías de alta capacidad pueden verse afectadas por el temporal, además de carreteras locales y comarcales.

EL PERIÓDICO abre un directo para contar la última hora de la borrasca Ingrid y del temporal de nieve, todas las claves y las últimas noticias sobre el posible desabatecimiento tras la prohibición de circular camiones en algunas vías.

