Última hora de Rodalies en Catalunya, en directo | El Govern asegura que Rodalies cubrirá este lunes al 80% de usuarios

Un tren de la línea R4 de Rodalies descarriló este martes, 20 de enero, cuando circulaba en dirección a Manresa, tras chocar contra un muro de contención que había caído sobre la vía. El descarrilamiento se produjo entre Gelida y Martorell.

EL PERIÓDICO abre un hilo para seguir el avance de la información y las últimas novedades sobre este accidente ferroviario, que ha provocado la suspensión de toda la red de Rodalies en Catalunya. El servicio, que se había reanudado este viernes, ha quedado interrumpido de nuevo este sábado.Renfe y Adif sostienen que son incapaces de operar la red.

Lugar del descarrilamiento del tren de la R4 en Gelida

Rodalies reanuda hoy parcialmente su servicio en Catalunya con un mes de gratuidad Rodalies reanudará parcialmente su servicio este lunes en Catalunya, tras estar suspendido el fin de semana, y será gratuito durante un mes, han anunciado este domingo el secretario de Estado de Transportes y Movilidad Sostenible, José Antonio Santano, y la consellera catalana de Territorio, Sílvia Paneque. La sede del Departamento de Territorio de la Generalitat de Cataluña ha acogido este domingo por la tarde una nueva reunión de seguimiento de la crisis en Rodalies, con representantes de la Generalitat, Renfe, Adif, además de Santano, que posteriormente ha comparecido en rueda de prensa acompañado de Paneque.

4 nuevos servicios de Avant Habrá una apliación de servicios de Avant, a los que se incorporarán 4 servicios nuevos que darán cabida a 500 personas. Estos servicios serán gratuitos y habrá que hacer una reserva previa.

A partir de las 6 horas Los trenes que volverán a estar operativos a partir de las 6 de la mañana, como es habitual, según ha informado Sílvia Paneque.

Funcionamiento de las líneas de Rodalies La línea R1 funcionará por completo excepto el tramo que va de Blanes a Maçanet Massanes, que se cubrirá con servicio alternativo. La R2 funcionará con total normalidad en toda la línea, tanto la Norte como la Sur. La R3 ya estaba cortada por las obras de desdoblamiento, aunque el corte se amplía hasta Puigcerdá. Toda la línea funcionará con un plan alternativo. La R4 funcionará de Terrassa hasta Martorell Central. A partir de ahí habrá un servicio de bus hasta Sant Sadurní, y posteriormente hasta Sant Vicent de Calders volverá a haber servicio ferroviario. La línea R7 ya estaba cortada y continuará sin servicio. La línea R8 funcionará con normalidad.

Se dan las condiciones necesarias La consellera Sílvia Paneque ha remarcado que ya se dan las garantías de seguridad del sistema que se necesitan para reabrir el servicio de Rodalies en Catalunya este lunes.

Inversiones en Rodalies "Se está invirtiendo una cifra jamás vista en la red de Rodalies en los últimos años", ha declarado la consellera Paneque.

Intervención en los túneles de Garraf El secretario de Estado de Transportes ha anunciado la intervención de dos túneles del Garraf, que recibirán una gran inversión.

Una setentena de puntos inspeccionados Se han inspeccionado alrededor de una setentena de puntos de la red ferroviaria de Catalunya y se está actuando de urgencia en 23.

Adif movilizará a 330 personas Adif destinará 330 personas a restablecer la normalidad del servicio de Rodalies en Catalunya. Así lo ha confirmado el secretario de Estado de Transportes, José Antonio Santano.