Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
RodaliesBarçaPederastiaSupermujeresGranizo CatalunyaCrimen en SuecaAdamuzTemporalMineápolisBarceloneandoMamarazzis
instagramlinkedin

En Directo

Repercusiones del accidente de Gelida

Última hora de Rodalies en Catalunya, en directo | El Govern asegura que Rodalies cubrirá este lunes al 80% de usuarios

La caja negra del tren de Gelida señala que el maquinista solo tuvo cinco segundos para frenar antes de chocar contra el muro desplomado

La AP-7 reabre un carril en sentido sur este sábado

Jornada con afectaciones en Rodalies pero sin interrupción del servicio

Jornada con afectaciones en Rodalies pero sin interrupción del servicio

Jornada con afectaciones en Rodalies pero sin interrupción del servicio / ACN

Glòria Ayuso

Víctor Vargas Llamas

Jordi Grífol

Barcelona
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

Un tren de la línea R4 de Rodalies descarriló este martes, 20 de enero, cuando circulaba en dirección a Manresa, tras chocar contra un muro de contención que había caído sobre la vía. El descarrilamiento se produjo entre Gelida y Martorell.

EL PERIÓDICO abre un hilo para seguir el avance de la información y las últimas novedades sobre este accidente ferroviario, que ha provocado la suspensión de toda la red de Rodalies en Catalunya. El servicio, que se había reanudado este viernes, ha quedado interrumpido de nuevo este sábado.Renfe y Adif sostienen que son incapaces de operar la red.

Actualizar
Ver más

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La moda de la crianza positiva alarga el colecho: “Si tu hijo termina la primaria y sigue en tu cama, hay un problema”
  2. Nuevo desprendimiento en la línea R4 de Rodalies entre Cerdanyola y Sabadell
  3. La nieve cae con más fuerza de la esperada en Catalunya y causa incidencias en 50 carreteras
  4. Última hora del accidente de tren en Gelida, en directo | Los maquinistas reclaman un documento por escrito de Adif que garantice la seguridad para reanudar el servicio
  5. Borrasca Ingrid, en directo: España en alerta por la nieve y restricciones al tráfico de camiones
  6. Un carril cortado en la AP-7 en Martorell en dirección sur a causa de un accidente
  7. Rodalies interrumpe su servicio hasta el lunes después de que el Govern exija su suspensión por falta de seguridad
  8. Las mejores imágenes de la nevada la Borrasca Ingrid ha dejado este sábado en Catalunya

Directo | Rodalies reanuda hoy parcialmente su servicio

Directo | Rodalies reanuda hoy parcialmente su servicio

La portada de EL PERIÓDICO del 26 de enero de 2026

La portada de EL PERIÓDICO del 26 de enero de 2026

Rodalies volverá a prestar servicio este lunes con el objetivo de atender al 80% de los usuarios

Rodalies volverá a prestar servicio este lunes con el objetivo de atender al 80% de los usuarios

Detenido un hombre por la muerte "muy violenta" de una mujer en un piso de Lleida

Estas son las líneas de Rodalies que retomarán su servicio este lunes en Catalunya

Estas son las líneas de Rodalies que retomarán su servicio este lunes en Catalunya

Hallan el cadáver de un migrante subsahariano tras saltar la doble valla de Ceuta

Hallan el cadáver de un migrante subsahariano tras saltar la doble valla de Ceuta

Gobierno y Junta aplazan el funeral de Estado por las víctimas de Adamuz previsto el 31 de enero en Huelva

Gobierno y Junta aplazan el funeral de Estado por las víctimas de Adamuz previsto el 31 de enero en Huelva

Un joven de 24 años, herido grave por arma blanca en una pelea en Madrid

Un joven de 24 años, herido grave por arma blanca en una pelea en Madrid